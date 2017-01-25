Fener galibiyetle turladı

Maça hızlı başlaya sarı-lacivertliler 8. dakikada Salih Uçan ile öne geçti.

36. dakikada Salih Uçan'ın güzel asistinde Van Persie farkı ikiye çıkardı.



44.dakikada sahne yine Robin Van Persie çıktı, Panenka penaltısıyla skoru 3-0 yaptı ve ilk yarı bu şekilde tamamlandı.

İkinci yarıda karşılıklı ataklar olsada başka gol olmadı ve sarı-lacivertliler mücadeleden 3-0 galip ayrıldı.

Bu sonucun ardından Fenerbahçe puanını 11' yükseltti ve grubu 2. sırada tamamlayarak Beşiktaş'ın rakibi oldu. Amed Sportif ise grubu 2 puanla son sırada tamamladı.







SALİH'TEN BİN 389 GÜN SONRA GOL

Fenerbahçe'nin genç orta saha oyuncusu Salih Uçan, 3 yıl 9 ay 18 gün sonra sarı-lacivertli formayla resmi bir maçta gol sevinci yaşadı.

Sarı-lacivertli takımda son golünü 7 Nisan 2013'te kaydeden Salih, Amed Sportif Faaliyetler maçının 8. dakikasında takımını 1-0 öne geçirerek, bin 389 gün sonra fileleri havalandırdı.

2014-2015 ve 2015-2016 sezonlarında İtalya'nın Roma takımında kiralık olarak forma giyen Salih Uçan, Fenerbahçe kariyerinde Süper Lig'de 3, UEFA Avrupa Ligi'nde ise 1 gol attı. Salih, Amed Sportif Faaliyetler filelerine gönderdiği golle, kariyerinde ilk kez bir Türkiye Kupası maçında skoru değiştirdi.

Sarı-lacivertli futbolcu, Robin van Persie'nin attığı ilk golün de pasını veren isim oldu.