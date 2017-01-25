Fener galibiyetle turladı
Ziraat Türkiye Kupası C Grubu son hafta maçında gruptan çıkmayı garantilen Fenerbahçe, Ülker Arena'da Amed Sportif'i ağırladı.
Türkiye Kupası 25 Ocak 2017, Çarşamba
Güncelleme: 25 Ocak 2017, Çarşamba 16:57
Maça hızlı başlaya sarı-lacivertliler 8. dakikada Salih Uçan ile öne geçti.
36. dakikada Salih Uçan'ın güzel asistinde Van Persie farkı ikiye çıkardı.
44.dakikada sahne yine Robin Van Persie çıktı, Panenka penaltısıyla skoru 3-0 yaptı ve ilk yarı bu şekilde tamamlandı.
İkinci yarıda karşılıklı ataklar olsada başka gol olmadı ve sarı-lacivertliler mücadeleden 3-0 galip ayrıldı.
Bu sonucun ardından Fenerbahçe puanını 11' yükseltti ve grubu 2. sırada tamamlayarak Beşiktaş'ın rakibi oldu. Amed Sportif ise grubu 2 puanla son sırada tamamladı.
SALİH'TEN BİN 389 GÜN SONRA GOL
Fenerbahçe'nin genç orta saha oyuncusu Salih Uçan, 3 yıl 9 ay 18 gün sonra sarı-lacivertli formayla resmi bir maçta gol sevinci yaşadı.
Sarı-lacivertli takımda son golünü 7 Nisan 2013'te kaydeden Salih, Amed Sportif Faaliyetler maçının 8. dakikasında takımını 1-0 öne geçirerek, bin 389 gün sonra fileleri havalandırdı.
2014-2015 ve 2015-2016 sezonlarında İtalya'nın Roma takımında kiralık olarak forma giyen Salih Uçan, Fenerbahçe kariyerinde Süper Lig'de 3, UEFA Avrupa Ligi'nde ise 1 gol attı. Salih, Amed Sportif Faaliyetler filelerine gönderdiği golle, kariyerinde ilk kez bir Türkiye Kupası maçında skoru değiştirdi.
Sarı-lacivertli futbolcu, Robin van Persie'nin attığı ilk golün de pasını veren isim oldu.
İSMAİL Mİ DİREK KIRMIZI KART ÇIKARA OYNAYINcevapla 25.01.2017 17:56
Boşuna masraf ediyorlar kupayı kimin alacağı belli. Müzemizde yer kalmadı ama olsun. Gerekirse AVM'lerde depo kiralarız.cevapla 25.01.2017 17:07
inanılmaz gereksiz bir insansın fenerbahçelilerden çok fenerbahçe haberlerine bakıyosun hayırdır gizli fenerli misin yoksa :Dcevapla 25.01.2017 17:52
YERINIZ YURDUNUZ KALMADI SATA SATA NERDEYSE TAKIMIN MMACLARINIDA MAHHALE STATLARINDA OYNAYACAKSINIZcevapla 25.01.2017 17:44
NEYLE KİRALAYACAĞIZ.PARAMI VARDA :) ACLIKDAN NEFESLERİ KOKUYOR YÖNETİMİNcevapla 25.01.2017 17:15
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
-
Gollü maçta gülen taraf Paşa!
-
Beşiktaş, Kayserispor maçına ...
-
Bursaspor’u tek başına destek...
-
Osmanlıspor kazanmayı hatırla...