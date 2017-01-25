 Fener galibiyetle turladı - Türkiye Kupası - 25 Ocak 2017 Çarşamba

Fener galibiyetle turladı

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu son hafta maçında gruptan çıkmayı garantilen Fenerbahçe, Ülker Arena'da Amed Sportif'i ağırladı.

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Türkiye Kupası 25 Ocak 2017, Çarşamba

Güncelleme: 25 Ocak 2017, Çarşamba 16:57

Maça hızlı başlaya sarı-lacivertliler 8. dakikada Salih Uçan ile öne geçti.

36. dakikada Salih Uçan'ın güzel asistinde Van Persie farkı ikiye çıkardı.

44.dakikada sahne yine Robin Van Persie çıktı, Panenka penaltısıyla skoru 3-0 yaptı ve ilk yarı bu şekilde tamamlandı.

İkinci yarıda karşılıklı ataklar olsada başka gol olmadı ve sarı-lacivertliler mücadeleden 3-0 galip ayrıldı.

Bu sonucun ardından Fenerbahçe puanını 11' yükseltti ve grubu 2. sırada tamamlayarak Beşiktaş'ın rakibi oldu. Amed Sportif ise grubu 2 puanla son sırada tamamladı.



SALİH'TEN BİN 389 GÜN SONRA GOL
Fenerbahçe'nin genç orta saha oyuncusu Salih Uçan, 3 yıl 9 ay 18 gün sonra sarı-lacivertli formayla resmi bir maçta gol sevinci yaşadı.

Sarı-lacivertli takımda son golünü 7 Nisan 2013'te kaydeden Salih, Amed Sportif Faaliyetler maçının 8. dakikasında takımını 1-0 öne geçirerek, bin 389 gün sonra fileleri havalandırdı.

2014-2015 ve 2015-2016 sezonlarında İtalya'nın Roma takımında kiralık olarak forma giyen Salih Uçan, Fenerbahçe kariyerinde Süper Lig'de 3, UEFA Avrupa Ligi'nde ise 1 gol attı. Salih, Amed Sportif Faaliyetler filelerine gönderdiği golle, kariyerinde ilk kez bir Türkiye Kupası maçında skoru değiştirdi.

Sarı-lacivertli futbolcu, Robin van Persie'nin attığı ilk golün de pasını veren isim oldu.

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gs021 gs021

İSMAİL Mİ DİREK KIRMIZI KART ÇIKARA OYNAYIN

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evet0
hayır0
cevapla 25.01.2017 17:56
CINO CINO

Tuzla gömüs hala vir vir

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evet1
hayır0
cevapla 25.01.2017 17:34
Sneijder_W Sneijder_W

Boşuna masraf ediyorlar kupayı kimin alacağı belli. Müzemizde yer kalmadı ama olsun. Gerekirse AVM'lerde depo kiralarız.

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evet7
hayır41
cevapla 25.01.2017 17:07
heisenberg heisenberg

inanılmaz gereksiz bir insansın fenerbahçelilerden çok fenerbahçe haberlerine bakıyosun hayırdır gizli fenerli misin yoksa :D

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evet16
hayır0
cevapla 25.01.2017 17:52
SNIPER SNIPER

YERINIZ YURDUNUZ KALMADI SATA SATA NERDEYSE TAKIMIN MMACLARINIDA MAHHALE STATLARINDA OYNAYACAKSINIZ

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evet9
hayır0
cevapla 25.01.2017 17:44
SABRİ REYİZ SABRİ REYİZ

NEYLE KİRALAYACAĞIZ.PARAMI VARDA :) ACLIKDAN NEFESLERİ KOKUYOR YÖNETİMİN

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evet10
hayır0
cevapla 25.01.2017 17:15
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