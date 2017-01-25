Akhisar’dan zirve hamlesi

G Grubu'nda liderlik mücadelesi veren Akhisar Belediyespor, evinde ağırladığı Aydınspor 1923'ü Hasan Ali'nin tek golüyle yenerek Ümraniye- Bursa maçını beklemeye başladı: 1-0. Karşılaşmanın 15'inci dakikasında Olcan Adın ile bir penaltı vuruşundan yararlanamayan Akigolar, 61. dakikada Hasan Ali Adıgüzel ile golü buldu ve 11 puanla zirveye çıktı. Bugünkü Ümraniye-Bursa maçı berabere biterse, Akhisar Bld., Gümüşhane'nin rakibi olacak.