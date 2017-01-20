Yola devam Fener'e selam

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası D Grubu 5. haftasında Darıca GB'yi 3-0 mağlup ederek, gruptan lider olarak çıkmayı garantiledi. Beşiktaş, 20'inci dakikada Gökhan İnler'in pasında topla buluşan Beck'in ceza sahası dışından sert şutuyla 1-0 öne geçti. 33'de soldan ceza sahasına giren Quaresma'ın sert şutunda top savunmaya çarparak filelere gitti ve Beşiktaş farkı ikiye çıkardı.



70'inci dakikada Aras Özibiliz, kazanılan serbest vuruşta topu filelere göndererek skoru 3-0'a getirdi. 81'inci dakikada Cafercan'ın şutu direkten geri döndü ve karşılaşma bu skorla sona erdi. Siyah-beyazlılar bu galibiyetle, son 16 turunda C Grubu'nu 2'inci sırada tamamlayan F.Bahçe ile eşleşti. Maç Vodafone Arena Stadı'nda 4 veya 5 Şubat tarihinde oynanacak.







Q7 GOLÜNÜ ATTI FORMAYI ÖPTÜ

Pazartesi günü Osmanlıspor ile oynanan lig maçında oyundan alınırken, eldivenlerini hocasının önüne fırlatan ancak daha sonra sosyal medya hesabından hatasını kabul eden Quaresma, dün taraftarla da barıştı. Portekizli oyuncu, Darıca'ya attığı golden sonra formasını öperek taraftarların da gönlünü aldı.



BECK VE ARAS SİFTAH YAPTILAR

Beşiktaş'ın Alman savunma oyuncusu Andreas Beck ile genç yıldız Aras Özbiliz, dün akşam Beşiktaş formasıyla ilk gollerini attılar. Geçen sezon 42, bu sezon ise 21 resmi maçta görev yapan Beck, Ziraat Türkiye Kupası'nda Darıca G.Birliği filelerini havalandırmayı başarırken; bu sezon üçüncü maçına çıkan Aras Özbiliz de Beşiktaş formasıyla resmi maçlardaki ilk golünü attı.