 Yiğidolar gruptan çıkmayı garantiledi - Türkiye Kupası - 19 Ocak 2017 Perşembe

Yiğidolar gruptan çıkmayı garantiledi

Ziraat Türkiye Kupası F Grubu mücaelesinde Göztepe ile Sivasspor karşı karşıya geldi.

Google+ Yazdır Mail

Türkiye Kupası 19 Ocak 2017, Perşembe

Güncelleme: 19 Ocak 2017, Çarşamba 15:55

İzmir Atatürk Stadı'nda oynanan maçta Mustafa Öğretmencioğlu düdük çaldı.

Saat 16.00'da başlayan mücadelede konuk ekip Sivasspor'a 3 puanı getiren golleri 49. dakikada Kerim Avcı, 57. dakikada ise Theofanis Gekas kaydetti.

2-0 Sivasspor üstünlüğüyle sona eren karşılaşmanın ardından Yiğidolar 9 puana ulaşarak F Grubu'nda ikinci sıraya yükselirken 3. sıraya gerileyen Göztepe 6 puanda kaldı.

Böylece, Göztepe'ye ilk maçta 1-0 yenilen Sivasspor, 2-0'lık galibiyet sonrası ikili averajla gruptan çıkmayı garantilemiş oldu.

kalan karakter 1000

yorumla
haberin tüm yorumlarını OKUYUN (1 yorum)
abdullah abdullah

Sivasspor iyi bir futbolcu kazandı. Kerim Avcı. Afferim Kerim. Yolun ve bahtın açık olsun. M.Bakkal bu oyuncu değerlendirir.

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır0
cevapla 18.01.2017 18:14
haberin tüm yorumlarını OKUYUN (1 yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER HABERLER
tüm haberler