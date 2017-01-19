Ozan ‘stoper’ oynadı
Türkiye Kupası 19 Ocak 2017, Perşembe
Güncelleme: 19 Ocak 2017, Perşembe 00:59
Dick Advocaat, İsmail Köybaşı'nın kırmızı kart görmesinin ardından orta sahada görev yapan Ozan Tufan'ı stopere çekip, genç Kadir Özdemir'i sol beke kaydırdı. Ozan stoperde fazla sırıtmamasına rağmen Vedat Muriç'in golünde rakibini kaçırarak deneyimsizliğinin kurbanı oldu.
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