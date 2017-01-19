 Ozan ‘stoper’ oynadı - Türkiye Kupası - 19 Ocak 2017 Perşembe

Ozan ‘stoper’ oynadı

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Türkiye Kupası 19 Ocak 2017, Perşembe

Güncelleme: 19 Ocak 2017, Perşembe 00:59

Dick Advocaat, İsmail Köybaşı'nın kırmızı kart görmesinin ardından orta sahada görev yapan Ozan Tufan'ı stopere çekip, genç Kadir Özdemir'i sol beke kaydırdı. Ozan stoperde fazla sırıtmamasına rağmen Vedat Muriç'in golünde rakibini kaçırarak deneyimsizliğinin kurbanı oldu.

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