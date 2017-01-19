Liderlik kaçtı derbi göründü

G.Birliği ile berabere kalan F.Bahçe gruptan 2. çıktı. Kanarya, Karavaiev ve Caner ile iki kez öne geçti ancak koruyamadı. Son 16’da rakip ‘yüzde 90’ Beşiktaş olacak

Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe, C Grubu'ndaki 5. maçında Gençlerbirliği ile deplasmanda 2-2 berabere kaldı. Amed Sportif'in berabere kalmasıyla iki takımın da maçtan önce ikinci turu garantilediği karşılaşmada sarılacivertli takımın gollerini 24. dakikada yeni transfer Oleksandr Karavaiev ile 43'te alt yapıdan Caner Koca attı. Gençlerbirliği'nin sayıları ise 29'da penaltıdan Serdar Gürler ile 83'te Vedat Murigi'den geldi. Fenerbahçe, penaltıya sebebiyet veren İsmail Köybaşı'nın 26. dakikada kırmızı kart görmesiyle 64 dakika 10 kişi oynadı. Bu sonucun ardından Gençlerbirliği 13 puana yükselerek gruptan lider çıkmayı garantiledi. Fenerbahçe ise 8 puanla ikinci olarak turladı.



ERKEN FİNAL

Sarı-lacivertli takım, D Grubu'nda Beşiktaş'ın son iki maçında 1 puan alması halinde son 16'da Beşiktaş ile eşleşecek. C Grubu'nda formaliteye dönen son hafta Gençlerbirliği deplasmanda Menemen'e konuk olurken, Fenerbahçe Ülker Arena'da Amed'i ağırlayacak.



SAHA AVANTAJI BEŞİKTAŞ'TA

Tek maç eleme usulüne göre oynanan ikinci tur karşılaşmaları statü gereği grup 1'incisi olarak üst tura yükselen takım sahasında oynanıyor. Buna göre Şubat ayındaki Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi Vodafone Arena'da oynanacak. Bu turu geçen takım adını son 8 takım arasına yazdıracak.