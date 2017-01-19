Lider turlayan Beşiktaş F.Bahçe ile eşleşti
Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası D Grubu 5. maçında, Spor Toto 3. Lig takımı Darıca Gençlerbirliği'ni Andreas Beck, Quaresma ve Aras Özbiliz'in golleriyle 3-0 mağlup etti. Grubunu lider bitirmeyi garantileyen Beşiktaş, bir üst turda Fenerbahçe ile eşleşti. Mücadele Vodafone Arena'da oynanacak
Türkiye Kupası 19 Ocak 2017, Perşembe
Güncelleme: 19 Ocak 2017, Perşembe 19:55
Vodafone Arena'daki maçta siyah-beyazlılar Alman oyuncusu Andreas Beck'in 20. dakikadaki golüyle öne geçti. Portekizli yıldız Ricardo Quaresma attığı klas golle 33'te farkı 2'ye çıkardı. Quaresma, Beşiktaş formasıyla Türkiye Kupası'nda son golünü 2011 yılında Kadir Has stadında Başakşehir'e karşı atmıştı.
İlk yarıyı 2-0 önde tamamlayan siyah beyazlılar, 70'te Aras Özbiliz'in frikik golüyle farkı 3'e çıkardı. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Beşiktaş sahadan 3-0 galip ayrıldı. Bu galibiyetle puanını 13'e çıkaran Beşiktaş, grupların bitimine 1 hafta kala gruptan lider çıkmayı garantiledi.
MAÇ VODAFONE ARENA'DA
Gruptan lider çıkmayı garantileyen siyah-beyazlılar, Ziraat Türkiye Kupası son turunda Fenerbahçe ile eşleşti. C Grubu'nda mücadele eden sarı-lacivertliler, son maçlar öncesinde grubu Gençlerbirliği'nin ardından ikinci bitirmeyi garantilemişti. Böylece Fenerbahçe, çapraz eşleşmede Beşiktaş'ın rakibi oldu. Tek maç üzerinden oynanacak mücadele 4 ya da 5 Şubat'ta Vodafone Arena'da gerçekleşecek.
Real Osmanlıspor ooooooooooo! OOOOOOOOOOOO #Real Osmanlıspor FK#cevapla 19.01.2017 20:30
kapanışını yaptığımız bütün stadların açılışını yapıyoruz keyfe gel :)) alexin hattrickinden sonra şimdi wodafon açılışına geliyoruz yeğen:)cevapla 19.01.2017 20:19
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