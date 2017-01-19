Kasımpaşa’dan farklı tarife

Castro, Otigba, Eduok ve Batuhan'ın golleriyle ilk yarıyı 4-0 önde kapayan lacivert-beyazlılar, ikinci yarıda Batuhan ve Adem Büyük ile farka koştu. Adem Büyük'ün kendi kalesine attığı gol ise, Sancaktepe için teselli oldu. Kasımpaşa, grupta 13 puanlı Çaykur Rizespor'un ardından 12 puanla ikinci sıraya yerleşti. Grubun son karşılaşmasında Çaykur Rizespor ile Kasımpaşa Rize'de liderlik için mücadele edecek.