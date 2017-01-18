Trabzonspor kendini ateşe attı
Trabzonspor, Gümüşhanespor'la 0-0 berabere kalarak gruptan çıkma şansını zora soktu.
Türkiye Kupası 18 Ocak 2017, Çarşamba
Güncelleme: 18 Ocak 2017, Çarşamba 13:58
Ziraat Türkiye Kupası 5. hafta maçında Trabzonspor, deplasmanda Gümüşhanespor'la karşılaştı.
Gümüşhane Yenişehir Stadı'nda oynanan karşılaşmada gol sesi çıkmadı ve mücadele 0-0'lık eşitlikle sona erdi. Bu sonuçla son maçlar öncesinde Trabzonspor 6 puana, Gümüşhanespor ise 8 puana yükseldi. Trabzonspor gruptaki son maçını kazansa bile Gümüşhanespor'a gruptan çıkmak için alacağı 1 puan yeterli olacak.
Gönderin şu Yanal'ı bitsin bu çile. Olmuyor ne kadar ısrar etsenizde Yanal'la yürümüyor bu gemi.Trabzon'un acil iyi bir hocaya ihtiyacı var.cevapla 18.01.2017 16:50
kımse bos bos yorum yapmazsın saha zemını berbattıcevapla 18.01.2017 16:50
Trabzonspor'da hiçbir başarısı olmayan takıma faydadan çok zararı olan Ersun Yanal acil gönderilmeli. Yerine iyi bir hoca alınmalı.cevapla 18.01.2017 16:48
ben yazmaktan bikmayacagim cok sinirliyim yonetim adam gibi iki tane golcu alincevapla 18.01.2017 16:39
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