 Trabzonspor kendini ateşe attı - Türkiye Kupası - 18 Ocak 2017 Çarşamba

Trabzonspor kendini ateşe attı

Trabzonspor, Gümüşhanespor'la 0-0 berabere kalarak gruptan çıkma şansını zora soktu.

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Türkiye Kupası 18 Ocak 2017, Çarşamba

Güncelleme: 18 Ocak 2017, Çarşamba 13:58

Ziraat Türkiye Kupası 5. hafta maçında Trabzonspor, deplasmanda Gümüşhanespor'la karşılaştı.

Gümüşhane Yenişehir Stadı'nda oynanan karşılaşmada gol sesi çıkmadı ve mücadele 0-0'lık eşitlikle sona erdi. Bu sonuçla son maçlar öncesinde Trabzonspor 6 puana, Gümüşhanespor ise 8 puana yükseldi. Trabzonspor gruptaki son maçını kazansa bile Gümüşhanespor'a gruptan çıkmak için alacağı 1 puan yeterli olacak.

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Veli Veli

Gönderin şu Yanal'ı bitsin bu çile. Olmuyor ne kadar ısrar etsenizde Yanal'la yürümüyor bu gemi.Trabzon'un acil iyi bir hocaya ihtiyacı var.

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evet0
hayır0
cevapla 18.01.2017 16:50
saban berber saban berber

kımse bos bos yorum yapmazsın saha zemını berbattı

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 18.01.2017 16:50
Ersun Yanal G&#246;nderilmeli Ersun Yanal Gönderilmeli

Trabzonspor'da hiçbir başarısı olmayan takıma faydadan çok zararı olan Ersun Yanal acil gönderilmeli. Yerine iyi bir hoca alınmalı.

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evet0
hayır0
cevapla 18.01.2017 16:48
TARAFTAR TARAFTAR

Olcay oynamadı mı.

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 18.01.2017 16:48
metin metin

ben yazmaktan bikmayacagim cok sinirliyim yonetim adam gibi iki tane golcu alin

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evet5
hayır1
cevapla 18.01.2017 16:39
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