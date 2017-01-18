 Şanlıurfaspor garanti peşinde - Türkiye Kupası - 18 Ocak 2017 Çarşamba

Şanlıurfaspor garanti peşinde

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Türkiye Kupası 18 Ocak 2017, Çarşamba

Güncelleme: 18 Ocak 2017, Salı 23:20

Türkiye Kupası'nda A Grubu'nda yarın 13.00'te A Spor'dan yayınlanacak maçta Kırklarelispor'a konuk olacak 9 puanla 2'inci sıradaki Ş.Urfaspor, Son 16'yı garantilemek istiyor. Başkan İsmail Bağıban, "Bu maçı kazanırsak G.Antep de kaybederse gruptan çıkmayı son maçlardan önce garantilemiş olacağız" diye konuştu.

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