Şanlıurfaspor garanti peşinde

Türkiye Kupası'nda A Grubu'nda yarın 13.00'te A Spor'dan yayınlanacak maçta Kırklarelispor'a konuk olacak 9 puanla 2'inci sıradaki Ş.Urfaspor, Son 16'yı garantilemek istiyor. Başkan İsmail Bağıban, "Bu maçı kazanırsak G.Antep de kaybederse gruptan çıkmayı son maçlardan önce garantilemiş olacağız" diye konuştu.