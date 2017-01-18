Kupada erken final

Ziraat Türkiye Kupası'nda erken final heyecanı yaşanacak. Beşiktaş yarın D Grubu 5. maçında Darıca Gençlerbirliği karşısında 1 puan aldığı taktirde grubunda 1. olmayı garantileyecek ve 2. turda Fenerbahçe ile eşleşecek.



SAHA AVANTAJI BEŞİKTAŞ'TA

Tek maç eleme usulüne göre oynanan ikinci tur karşılaşmaları statü gereği grup 1'incisi olarak üst tura yükselen takım sahasında oynanıyor. Buna göre 4-5 Şubat tarihinde oynanacak Beşiktaş Fenerbahçe derbisi Vodafobe Arena'da oynanacak. Bu turu geçen takım adını son 8 takım arasına yazdıracak.



BAŞAKŞEHİR, G.SARAY'I BEKLİYOR

Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda liderliğini sürdüren Başakşehir ise G.Saray'ın yer aldığı E Grubu'nun ikincisi ile eşleşecek. Tuzlaspor yenilgisiyle liderliği zora sokan Galatasaray'ın grubun son maçında Erzincanspor karşısında alacağı galibiyet bile sarı-kırmızılılara liderlik için yeterli olmayabilir. Zira 2. Lig ekibi Tuzlaspor, son maçında Elazığspor'a yenilmez ise grubu 13 puanla lider tamamlayacak ve Galatasaray'ı ikinci sırada tutacak. Bu durumda sarı-kırmızılılar 2. turda D Grubu'nun lideri Başakşehir'in rakibi olacak.