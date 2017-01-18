 Kupada erken final - Türkiye Kupası - 19 Ocak 2017 Perşembe

Kupada erken final

Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe, C Grubu'nda Gençlerbirliği karşısında 83. dakikada kalesinde gördüğü golle sahadan 2-2 berabere kaldı ve liderlik şansını kaybetti. C Grubu'nu 2'inci sırada tamamlayan F.Bahçe ikinci turda D Grubu'nu lider bitirmesi beklenen Beşiktaş ile eşleşecek.

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Türkiye Kupası 18 Ocak 2017, Çarşamba

Güncelleme: 18 Ocak 2017, Çarşamba 22:26

Ziraat Türkiye Kupası'nda erken final heyecanı yaşanacak. Beşiktaş yarın D Grubu 5. maçında Darıca Gençlerbirliği karşısında 1 puan aldığı taktirde grubunda 1. olmayı garantileyecek ve 2. turda Fenerbahçe ile eşleşecek.

SAHA AVANTAJI BEŞİKTAŞ'TA
Tek maç eleme usulüne göre oynanan ikinci tur karşılaşmaları statü gereği grup 1'incisi olarak üst tura yükselen takım sahasında oynanıyor. Buna göre 4-5 Şubat tarihinde oynanacak Beşiktaş Fenerbahçe derbisi Vodafobe Arena'da oynanacak. Bu turu geçen takım adını son 8 takım arasına yazdıracak.

BAŞAKŞEHİR, G.SARAY'I BEKLİYOR
Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda liderliğini sürdüren Başakşehir ise G.Saray'ın yer aldığı E Grubu'nun ikincisi ile eşleşecek. Tuzlaspor yenilgisiyle liderliği zora sokan Galatasaray'ın grubun son maçında Erzincanspor karşısında alacağı galibiyet bile sarı-kırmızılılara liderlik için yeterli olmayabilir. Zira 2. Lig ekibi Tuzlaspor, son maçında Elazığspor'a yenilmez ise grubu 13 puanla lider tamamlayacak ve Galatasaray'ı ikinci sırada tutacak. Bu durumda sarı-kırmızılılar 2. turda D Grubu'nun lideri Başakşehir'in rakibi olacak.

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Hawk K. Hawk K.

Galatasaray'ın olmadığı final mi olurmuş güldürmeyin lütfen ...

Aynı Görüşte misiniz?
evet2
hayır2
cevapla 18.01.2017 23:10
t4532 t4532

Hoppalaaa...

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır0
cevapla 18.01.2017 23:03
NEDE BUYUK KULUPMUS NEDE BUYUK KULUPMUS

AZIZ ERDOGAN SULTANA MEKTUP YAZMAYA BASLAMIS BILE

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır1
cevapla 18.01.2017 22:52
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