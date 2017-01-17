Hakemler açıklandı

Kupada 5. haftada yarın ve 19 Ocak Perşembe günü oynanacak maçların hakemleri açıklandı.

Ziraat Türkiye Kupası'nın 5. haftasında yarın ve 19 Ocak Perşembe günü oynanacak maçların hakemleri açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, karşılaşmalarda görev alacak hakemler şunlar:

Yarın:

12.00 Amed Sportif Faaliyetler-Menemen Belediyespor: Oktay Taş

14.00 Aydınspor 1923-Ümraniyespor: Hakan Ceylan

14.00 Gümüşhanespor-Trabzonspor: Suat Arslanboğa

16.00 Göztepe-Sivasspor: Mustafa Öğretmenoğlu

18.00 Kasımpaşa-Sancaktepe Belediyespor: Özkan Çeliker

20.00 Gençlerbirliği-Fenerbahçe: Ümit Öztürk

19 Ocak Perşembe:

13.00 Kırklarelispor-Şanlıurfaspor: Onur Karabaş

16.00 Gaziantepspor-Osmanlıspor: Çağatay Şahan

18.00 Beşiktaş-Darıca Gençlerbirliği: Erkan Özdamar

20.00 Medipol Başakşehir-Yeni Amasyaspor: Koray Gençerler