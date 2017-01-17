Elazığspor Fethi Sekin'i unutmadı

Türkiye Ziraat Kupası E grubunun 5. hafta karşılaşmasında Elazığspor, Galatasaray maçına İzmir Kahramanı Şehit Polis Fethi Sekin'in oğlu Burak Tolunay ve diğer şehit çocukları 23 numaralı Elazığspor forması ile sahaya çıktı. Şehit çocukları stadı turlayarak taraftarı selamladı.

Daha sonra her iki takım oyuncuları taşıdıkları, "Namı Kahraman Kendi Şehit Adı Gakgoş Fethi Sekin Şehitler Ölmez, Vatan bölünmez" pankartı ile sahaya çıktı.

Tüm şehit çocukları futbolcularla birlikte istiklal marşı okudu. Elazığsporlu futbolcuların tişörlerinde ise şehit Fethi Sekin'in fotoğrafı yer aldı.







SERAMONİYE ŞEHİT ÇOCUKLARIYLA ÇIKTILAR

Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Galatasaray- Elazığaspor maçında her iki takımın futbolcuları, seramoniye şehit çocuklarıyla çıktı. Saat 19.45'te başlayan maç önesi ev sahibi ekip Elazığspor, İzmir Adliyesi önünde teröristlerle girdiği çatışmada şehit olan Elazığlı polis memuru Fethi Sekin'in fotoğrafının yer aldığı bir tişörtle seramoniye çıktı. Ayrıca hem Galatasaray, hem de Elazığsporlu futbolcular şehit çocuklarının ellerini tutarak seramoniye çıktı.

Hava sıcaklığının 2 derece olduğu Elazığ Atatürk Stadı'nda yaklaşık 5 bin futbolsever maçı izlemek üzere stattaki yerini aldı. Buna karşılık 800 sarı kırmızılı taraftar da Galatasaray'a destek verdiği görüldü. Statta maç izlemeye gelen her iki takım taraftarı, "Şehitler ölmez vatan bölünmez" tezahüratlarıyla teröre lanet okudu.