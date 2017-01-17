Bursa'da kazanan yok

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Ziraat Türkiye Kupası B Grubu mücadelesinde İnegölspor ile Ç. Rizespor golsüz berabere kaldı.
Türkiye Kupası 17 Ocak 2017, Salı
Güncelleme: 17 Ocak 2017, Salı 13:52
İnegöl İlçe Stadı'nda oynanan mücadele saat 14.00'te başladı.
Sarper Barış Saka'nın düdük çaldığı maçta iki ekip de buldukları poziyonları gole çeviremeyince mücadele 0-0'lık beraberlikle sona erdi.
Bu sonucun ardından B Grubu lideri Çaykur Rizespor 13 puana ulaşırken son sıradaki İnegölspor gruptaki ilk puanını aldı.
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