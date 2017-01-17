 Bursa'da kazanan yok - Türkiye Kupası - 17 Ocak 2017 Salı

Bursa'da kazanan yok

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu mücadelesinde İnegölspor ile Ç. Rizespor golsüz berabere kaldı.

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Türkiye Kupası 17 Ocak 2017, Salı

Güncelleme: 17 Ocak 2017, Salı 13:52

İnegöl İlçe Stadı'nda oynanan mücadele saat 14.00'te başladı.

Sarper Barış Saka'nın düdük çaldığı maçta iki ekip de buldukları poziyonları gole çeviremeyince mücadele 0-0'lık beraberlikle sona erdi.

Bu sonucun ardından B Grubu lideri Çaykur Rizespor 13 puana ulaşırken son sıradaki İnegölspor gruptaki ilk puanını aldı.

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