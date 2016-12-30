Sow: Süper kopya!
Türkiye Kupası 30 Aralık 2016, Cuma
Güncelleme: 30 Aralık 2016, Cuma 00:42
Fernandao'nun attığı röveşata golü Moussa Sow da sosyal medyadan kutladı. Bu sezon attığı röveşata gollerle adı 'Soweşata'ya çıkan Senegalli oyuncu, şahsi twitter hesabından, "FerNandaooo You copy me super" (Fernandao beni taklit ettin, süper) mesajıyla birlikte gülücükler paylaştı.
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