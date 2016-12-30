Sow: Süper kopya!

Fernandao'nun attığı röveşata golü Moussa Sow da sosyal medyadan kutladı. Bu sezon attığı röveşata gollerle adı 'Soweşata'ya çıkan Senegalli oyuncu, şahsi twitter hesabından, "FerNandaooo You copy me super" (Fernandao beni taklit ettin, süper) mesajıyla birlikte gülücükler paylaştı.