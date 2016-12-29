Hamit Altıntop sahada döküldü

Galatasaray'da Hamit Altıntop dünkü maçta da yokları oynadı. Özellikle yenilen ikinci golde büyük hatası olan Hamit oyunda kaldığı sürede de kelimenin tam anlamıyla döküldü. 60'ta Riekerink Hamit'i alıp yerine Birhan'ı sahaya sürdü.



NASIL OYNADILAR?

CENK: İLK yarıda kritik müdahaller ile mutlak 3 net gol pozisyonuna engel olarak kalesini gole kapattı...İkinci yarıda ise uzaktan yenilen 3 gole çare olamadı.



KEREM: 19 yaşındaki genç oyuncu dünkü maçta çok istekli olmasına rağmen sonuca etkili olamadı. Sağ kanat, sol kanat ve zaman zaman da forvet olarak oynadı.



CAVANDA: ADI gönderilecekler listesinde olan Cavanda, biraz da piyasa yapması için çıktığı maçta ikili mücadelerde çok ağır kaldı, zaten 30. dakikada sakatlanıp çıktı.



CHEDJOU: Attığı şık golle takımını 1-0 öne geçiren isim oldu. İkinci yarıda rakibine yaptığı sert ve gereksiz hareket sonrası gördüğü kırmızı kart ile büyük tepki çekti.



HAMİT: Kupa 11'lerinin değişmez ismi olan Hamit Altıntop sahanın en kötüsü olarak ilk sırada yer aldı. 1-1'ken kaptırdığı top ile yenilen gol maçın kaderini etkiledi.



BRUMA: Eren Derdiyok ve Lukas Podolski'nin yokluğunda maça forvet olarak başlayan Bruma takımı 3-1 gerideyken Martin Linnes'in golünde yaptığı asist ile dikkat çekti.