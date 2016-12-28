Şov 6 maçla sürüyor

Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. hafta heyecanı bugün oynanacak birbirinden zevkli 6 maçla devam ediyor. 8 grupta 16 karşılaşmanın canlı olarak yayınlanacağı Türkiye'nin Kupası'nda; B Grubu'nda 14.30'da İnegöl-Kasımpaşa, D Grubu'nda 12.00'de Darıca G.Birliği-Kayserispor, E Grubu'nda 20.30'da Tuzlaspor-Galatasaray, F Grubu'nda 18.00'de Göztepe- M.Başakşehir, G Grubu'nda 17.00'de Akhisar Bld.-Ümraniyespor ve H Grubu'nda 16.00'da A.Konyaspor-Gümüşhanespor maçları oynanacak. ATV; Tuzlaspor-Galatasaray, A Spor; İnegöl-Kasımpaşa, Darıca G.Birliği-Kayserispor, Akhisar Bld.-Ümraniyespor, A2; Göztepe-M.Başakşehir, A.Konyaspor-Gümüşhanespor mücadelelerini yayınlayacak. Kupa haftasında tüm maçların canlı yayınlanacağı ATV, A Spor ve A2 kanallarında, gün boyu canlı bağlantılar, röportajlar ve uzman konukların yorumlarıyla dev şölenin nabzı tutulacak.



A2 KANALI KUPA İLE PARLIYOR

Türkiye Kupası maçları için yeni kanal... Ziraat Türkiye Kupası'nın resmi yayıncısı olan Turkuvaz Medya Grubu, bu sezon yayınlayacağı maçlar için yeni bir uygulamaya geçti. Türkiye Kupası'nda grup aşamasında oynanacak maçların bazıları yeni açılan A2 kanalından yayınlanıyor. Heyecan A2 kanalında yaşanıyor.



A Grubu

Yarın 16.00 Şanlıurfa-Osmanlı Özgür Yankaya A2



B Grubu

Bugün 14.30 İnegöl-Kasımpaşa Serkan Tokat A Spor



C Grubu

Yarın 14.30 Gençlerbirliği-Amed Bülent Birincioğlu A Spor

Yarın 20.30 F.Bahçe-Menemen Bld. Ümit Öztürk ATV



D Grubu

Bugün 12.00 Darıca G.Birliği-Kayseri Volkan Bayarslan A Spor



E Grubu

Bugün 20.30 Tuzlaspor-Galatasaray Alper Ulusoy ATV



F Grubu

Bugün 18.00 Göztepe-M.Başakşehir Serkan Çınar A2



G Grubu

Bugün 17.00 Akhisar Bld.-Ümraniye Abdülkadir Bitigen A Spor

Yarın 16.30 Bursa-Aydın 1923 Murat Özcan A Spor



H Grubu

Bugün 16.00 A.Konya-Gümüşhane Suat Arslanboğa A2

Yarın 18.00 Kızılcabölük-Trabzon Arda Kardeşler A2