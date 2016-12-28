Şov 6 maçla sürüyor
Atv, A2 ve A Spor'dan yayınlanan Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. hafta şöleni bugün oynanacak 6 maçla devam ediyor. Futbol tutkunları ekran başına...
Türkiye Kupası 28 Aralık 2016, Çarşamba
Güncelleme: 28 Aralık 2016, Salı 22:52
Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. hafta heyecanı bugün oynanacak birbirinden zevkli 6 maçla devam ediyor. 8 grupta 16 karşılaşmanın canlı olarak yayınlanacağı Türkiye'nin Kupası'nda; B Grubu'nda 14.30'da İnegöl-Kasımpaşa, D Grubu'nda 12.00'de Darıca G.Birliği-Kayserispor, E Grubu'nda 20.30'da Tuzlaspor-Galatasaray, F Grubu'nda 18.00'de Göztepe- M.Başakşehir, G Grubu'nda 17.00'de Akhisar Bld.-Ümraniyespor ve H Grubu'nda 16.00'da A.Konyaspor-Gümüşhanespor maçları oynanacak. ATV; Tuzlaspor-Galatasaray, A Spor; İnegöl-Kasımpaşa, Darıca G.Birliği-Kayserispor, Akhisar Bld.-Ümraniyespor, A2; Göztepe-M.Başakşehir, A.Konyaspor-Gümüşhanespor mücadelelerini yayınlayacak. Kupa haftasında tüm maçların canlı yayınlanacağı ATV, A Spor ve A2 kanallarında, gün boyu canlı bağlantılar, röportajlar ve uzman konukların yorumlarıyla dev şölenin nabzı tutulacak.
A2 KANALI KUPA İLE PARLIYOR
Türkiye Kupası maçları için yeni kanal... Ziraat Türkiye Kupası'nın resmi yayıncısı olan Turkuvaz Medya Grubu, bu sezon yayınlayacağı maçlar için yeni bir uygulamaya geçti. Türkiye Kupası'nda grup aşamasında oynanacak maçların bazıları yeni açılan A2 kanalından yayınlanıyor. Heyecan A2 kanalında yaşanıyor.
A Grubu
Yarın 16.00 Şanlıurfa-Osmanlı Özgür Yankaya A2
B Grubu
Bugün 14.30 İnegöl-Kasımpaşa Serkan Tokat A Spor
C Grubu
Yarın 14.30 Gençlerbirliği-Amed Bülent Birincioğlu A Spor
Yarın 20.30 F.Bahçe-Menemen Bld. Ümit Öztürk ATV
D Grubu
Bugün 12.00 Darıca G.Birliği-Kayseri Volkan Bayarslan A Spor
E Grubu
Bugün 20.30 Tuzlaspor-Galatasaray Alper Ulusoy ATV
F Grubu
Bugün 18.00 Göztepe-M.Başakşehir Serkan Çınar A2
G Grubu
Bugün 17.00 Akhisar Bld.-Ümraniye Abdülkadir Bitigen A Spor
Yarın 16.30 Bursa-Aydın 1923 Murat Özcan A Spor
H Grubu
Bugün 16.00 A.Konya-Gümüşhane Suat Arslanboğa A2
Yarın 18.00 Kızılcabölük-Trabzon Arda Kardeşler A2
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