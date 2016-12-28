Akigo'ya Ümraniye darbesi
Ziraat Türkiye Kupası G Grubu 4. hafta mücadelesinde Akhisar Belediyespor, Ümraniyespor'u ağırladı.
Türkiye Kupası 28 Aralık 2016, Çarşamba
Güncelleme: 28 Aralık 2016, Çarşamba 16:51
67. dakikada Serdar Kesimal'ın kendi kalesine attığı golle Ümraniyespor mücadeleden 1-0 galip ayrıldı. Ayrıca Serdar 90. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
Bu sonucun ardından konuk ekip puanını 6 yaparak maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Akhisar ise 5 puanla 2. sıraya geriledi.
MAÇTAN DAKİKALAR
13. dakikada Soner Aydoğdu'nun pasıyla ceza sahasına giren Hasan Ali Adıgüzel kaleciyle karşı karşıya kaldı. Mustafa Çakır son anda araya girerek topu kornere gönderdi.
67. dakikada sol kanattan Mücahit Albayrak'ın ceza sahasına ortasında, Serdar Kesimal ters bir vuruş yaparak meşin yuvarlağı kendi ağlarına gönderdi: 0-1
90. dakikada Serdar Kesimal, maçta gördüğü ikinci sarı kartın ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
Karşılaşma, konuk ekip Ümraniyespor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.
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