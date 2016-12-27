Kupa heyecanı sürüyor

Turkuvaz Medya, Türkiye'nin kupasını Türkiye ile buluşturuyor. Futbolseverler, Ziraat Türkiye Kupası'nda gruplardaki futbol şovunu HD kalitesinde şifresiz izlemenin ayrıcalığını ATV, A Spor ve yayın hayatına yeni başlayan A2 ekranlarında yaşıyor. Heyecanın zirve yaptığı kupa serüveninde 4. hafta bugün oynanacak 5 maçla start alacak ve 8 gruptaki 16 karşılaşmanın tamamı canlı yayınlanacak. Türkiye'nin dört bir yanındaki sporseverler kupa coşkusunu ve maçları TURKUVAZ Medya farkıyla takip edecekler. ATV, A2 ve A Spor'da maçların perde arkası, en çarpıcı yorumlar ve en güzel röportajlar da yer alacak. Bu yıl çok daha çekişmeli geçmesi beklenen kupada kimin şampiyon olacağı da çok merak ediliyor. Milyonlarca futbolseverin kalbi takımlarında, gözü ise ATV, A2 ve A Spor ekranlarında olacak.



A2 KANALI KUPA İLE PARLIYOR

Türkiye Kupası maçları için yeni kanal... Ziraat Türkiye Kupası'nın resmi yayıncısı olan Turkuvaz Medya Grubu, bu sezon yayınlayacağı maçlar için yeni bir uygulamaya geçti. Türkiye Kupası'nda grup aşamasında oynanacak maçların bazıları yeni açılan A2 kanalından yayınlanıyor. Heyecan A2 kanalında yaşanıyor.



A Grubu

Bugün 14.00 Kırklareli-Gaziantep Süleyman Abay A Spor

Perşembe 16.00 Şanlıurfa-Osmanlı Özgür Yankaya A2



B Grubu

Bugün 18.30 Ç.Rize-Sancaktepe Bld. Kutluhan Bilgiç A2

Yarın 14.30 İnegöl-Kasımpaşa Serkan Tokat A Spor



C Grubu

Perşembe 14.30 Gençlerbirliği-Amed Bülent Birincioğlu A Spor

Perşembe 20.30 F.Bahçe-Menemen Bld. Ümit Öztürk ATV



D Grubu

Bugün 20.30 Beşiktaş-Boluspor Yaşar K. Uğurlu A2

Yarın 12.00 Darıca G.Birliği-Kayseri Volkan Bayarslan A Spor



E Grubu

Bugün 12.00 24Erzincan-Elazığspor Emre Malok A Spor

Yarın 20.30 Tuzlaspor-Galatasaray Alper Ulusoy ATV



F Grubu

Bugün 16.30 Sivasspor-Y.Amasya M.Öğretmenoğlu A Spor

Yarın 18.00 Göztepe-M.Başakşehir Serkan Çınar A2



G Grubu

Yarın 17.00 Akhisar Bld.-Ümraniye Abdülkadir Bitigen A Spor

Perşembe 16.30 Bursa-Aydın 1923 Murat Özcan A Spor



H Grubu

Yarın 16.00 A.Konya-Gümüşhane Suat Arslanboğa A2

Perşembe 18.00 Kızılcabölük-Trabzon Arda Kardeşler A2