Kayseri 80'den sona coştu

SÜPER Lig'de sıkıntılı günler geçiren Kayseri, Ziraat Türkiye Kupası'nda moral buldu. Sarı-kırmızılılar D Grubu'nda A SPOR'daki maçta 3. Lig ekibi Darıca G.Birliği'ni 3-1 yendi. Kayseri'de gol perdesini 24'te Traore'nin pasını iyi değerlendiren Furkan açtı ve ilk yarı 1-0 bitti. SİNAN'ın ortas ı gol oldu İKİNCİ yarıda Darıca'da, 67'de Sinan'ın sağ çaprazdan kullandığı frikikte kimsenin dokunamadığı top sekerek, kaleciyi de yanıltıp ağlarla buluştu: 1-1. Kayseri ise son 5 dakikaya 2 gol sığdırdı. 85'te top Cem'in eline çarptı, hakem beyaz noktayı gösterdi. Mijailovic takımını tekrar öne geçirdi. 90+4'te de Murat kaleciden dönen topu tamamlayıp galibiyeti perçinledi.







'POZİSYON VERMEDEN GOL YEDİK'

Darıca Gençlerbirliği Teknik Direktörü Galip Gündoğdu basit hataların kurbanı olduklarını vurguladı. Gündoğdu, "Pozisyon vermeden kendi hatamızdan gol yedik. İkinci devre oyuncular puan almak için ellerinden gelen mücadeleyi ortaya koydu, iyi de oynadılar" diye konuştu.



'GALİBİYET MORAL OLDU'

Kayserispor Teknik Sorumlusu Ertuğrul Seçme, zor zamanlar geçiren takımına galibiyetin ilaç gibi geldiğini belirtti. Seçme, "İyi oynadığımız söylenemez ama iyi mücadele ettik. Önemli olan galip gelmekti. Camiamıza ve taraftarımıza bu galibiyeti armağan ediyoruz. Bize moral oldu" ifadelerini kullandı.