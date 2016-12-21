Yiğido siftah yaptı
Ziraat Türkiye Kupası’nda A Spor’daki maçta Sivas, amatör Y.Amasya’yı Kaan’ın kendi kalesine, Yiğit ve Oumari’nin golleriyle devirdi. İlk zaferini kazanıp iddiasını sürdürdü.
Türkiye Kupası 21 Aralık 2016, Çarşamba
Güncelleme: 21 Aralık 2016, Salı 22:14
Ziraat Türkiye Kupası F Grubu'nda, A SPOR'dan yayınlanan maçta BAL takımlarından Y.Amasya evinde TFF 1. Lig'in şampiyonluk adayı Sivasspor'a 3-2 yenildi. Yiğidolar'a galibiyeti Kaan kendi kalesine, Yiğit ve Oumari getirirken, Amasya'ya Ahmet ve Kaan'ın golleri yetmedi. Yaptığı 2 maçta da yenilen kırmızı- beyazlılar grupta ilk puanlarını alırken, iddiasını devam ettirdi.
AMASYA'YA HAYRAN KALDI
Sivasspor Teknik Direktörü Mesut Bakkal , tesislerini çok beğendiğini söylediği Yeni Amasyaspor'un maçı hak ettiğini belirtti. İlk devrede rakiplerinin birçok gol pozisyonuna girdiğini vurgulayan Bakkal, "Bizim biraz da tecrübemiz kalite farkını ortaya çıkardı. İkinci devre golü bulduk ama yine Amasya vardı" değerlendirmesini yaptı.
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