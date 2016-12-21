Yiğido siftah yaptı

Ziraat Türkiye Kupası F Grubu'nda, A SPOR'dan yayınlanan maçta BAL takımlarından Y.Amasya evinde TFF 1. Lig'in şampiyonluk adayı Sivasspor'a 3-2 yenildi. Yiğidolar'a galibiyeti Kaan kendi kalesine, Yiğit ve Oumari getirirken, Amasya'ya Ahmet ve Kaan'ın golleri yetmedi. Yaptığı 2 maçta da yenilen kırmızı- beyazlılar grupta ilk puanlarını alırken, iddiasını devam ettirdi.



AMASYA'YA HAYRAN KALDI

Sivasspor Teknik Direktörü Mesut Bakkal , tesislerini çok beğendiğini söylediği Yeni Amasyaspor'un maçı hak ettiğini belirtti. İlk devrede rakiplerinin birçok gol pozisyonuna girdiğini vurgulayan Bakkal, "Bizim biraz da tecrübemiz kalite farkını ortaya çıkardı. İkinci devre golü bulduk ama yine Amasya vardı" değerlendirmesini yaptı.