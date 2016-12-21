Osmanlıspor'a Urfa darbesi
Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 3. hafta karşılaşmasında Osmanlıspor, Şanlıurfaspor'u ağırladı.
Türkiye Kupası 21 Aralık 2016, Çarşamba
Güncelleme: 21 Aralık 2016, Çarşamba 19:02
21. dakikada Diabate ile öne geçen ev sahibi ekip skoru koruyamadı. 62. dakikada Carlos Fortes skoru eşitledi, 5 dakika sonra da Artun Akçakın Urfa'yı öne geçirdi. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Şanlıurfaspor zorlu Osmanlıspor deplasmanından 2-1 galip ayrıldı.
Bu sonucun ardından 3'te 3 yapan Şanlıurfaspor 9 puanla liderliğini sürdürdü. Osmanlıspor ise 6 puanla 2. sırada kaldı.
MAÇTAN DAKİKALAR
21. dakikada Cemil Adıcan'ın hatalı geri pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Diabate'nin şutunda top, Tomic'ten döndü. Kaleciden dönen topu tamamlayan Diabate, takımını 1-0 öne geçirdi.
23. dakikada Osmanlıspor ikinci gole çok yaklaştı. Erdal Kılıçaslan'ın soldan kullandığı köşe vuruşunda altıpasta boşta kalan Szukala, müsait pozisyonda topu kafayla üstten auta gönderdi.
44. dakikada Ndiaye'nin derinlemesine uzun pasında Maher, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Kaleci Tomic, Maher'in şutunda topu ayağıyla kornere çeldi. Erdal'ın sağ kanattan kullandığı köşe atışında, Szukala'nın ön direkte yaptığı kafa vuruşunda top üst direkten döndü.
Karşılaşmanın ilk yarısı, Osmanlıspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
60. dakikada Şanlıurfaspor beraberliği yakaladı. Hüseyin Kala'nın kullandığı serbest vuruşta Diabate'den seken topa son dokunan isim olan Fortes, meşin yuvarlağı Osmanlıspor ağlarıyla buluşturdu: 1-1
Hakem Süleyman Abay, yardımcısının bayrağını kaldırmasıyla önce ofsayt gerekçesiyle golü vermedi. Şanlıurfasporlu futbolcuların itirazları sonrası yardımcısı Erkan Akbulut'la konuşan Abay, santra noktasını gösterdi.
67. dakikada konuk ekip ikinci golü buldu. Hüseyin Kala'nın ara pasında savunmanın arkasına sarkan Artun Akçakın, takımını 2-1 öne geçiren golü kaydetti.
Şanlıurfaspor, karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.
"KUPA BEYİ" DİABATE
Teknik direktör Mustafa Reşit Akçay'ın sakatlığının ardından form tutması için Ziraat Türkiye Kupası'nda oynattığı Diabate, Şanlıurfaspor maçını da boş geçmedi.
Grupta Gaziantepspor ve Kırklarelispor maçlarında ikişer kez rakip ağları sarsan 28 yaşındaki forvet, Şanlıurfaspor karşısında kaydettiği golle kupadaki gol sayısını 5'e çıkardı.
Diabate, Spor Toto Süper Lig'de ise forma giydiği 8 maçta gol sevinci yaşayamadı.
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