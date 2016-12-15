Batugol şov

Ziraat Türkiye Kupası'nda A Grubu'nda A2'deki maçta Şanlıurfa, Süper Lig'de sıkıntılı G.Antep'i 3-0 yenerek önemli bir sürprize imza attı. Karla kaplı bir zeminde, zor şartlarda oynanan maçta gol perdesini 18'de penaltıdan yıldız golcüsü Batuhan Karadeniz açtı. Kırmızı-siyahlılar golün şokunu üzerinden atamadan, 25 yaşındaki Batuhan orta sahadan atılan uzun topla buluştu; kaleciyle karşı karşıya ve savunmadan Şenol'la girdiği mücadelede yere düşerken gol vuruşunu yaparak ağları havalandırdı: 0-2. 36'da yine defansın arkasına atılan topta bu sefer Mertcan'ı durduramadı: 0-3. Skor avantajını koruyan Urfa, ikide iki yaparak zirveye kurulurken, yeni teknik direktörü Kemal Kılıç'la ligde Altınordu'dan sonra üst üste 2. galibiyetini aldı.



İBRAHİM ÜZÜLMEZ TRİBÜNDE

G.Antep, Şanlıurfa maçına alt yapıdan Tahsin Tam'la çıktı. İsmail Kartal'la yolları ayıran kırmızı-siyahlılar teknik direktör İbrahim Üzülmez'le sezon sonuna kadar sözleşme imzalamıştı. Kente gelen Üzülmez, maçı tribünden izlerken, bugün ilk idmanına çıkacak.