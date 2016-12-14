Zirvede Tuzla sürprizi

Galatasaray'ın da yer aldığı E Grubu'nda A SPOR'dan yayınlanan maçta 2. Lig Kırmızı Grup takımı Tuzlaspor, deplasmanda TFF 1.Lig'den Elazığ'ı 1-0 yenerek önemli bir sürprizin altına imza attı. İlk maçta Kırklareli'ni 4-0'la geçen İstanbul ekibi, Kıvanç'ın 16'daki golüyle rakibini mağlup ederek ikide iki yaptı ve 6 puanla grubun zirvesine kuruldu.