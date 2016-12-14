 Zirvede Tuzla sürprizi - Türkiye Kupası - 14 Aralık 2016 Çarşamba

Zirvede Tuzla sürprizi

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Türkiye Kupası 14 Aralık 2016, Çarşamba

Güncelleme: 14 Aralık 2016, Çarşamba 00:43

Galatasaray'ın da yer aldığı E Grubu'nda A SPOR'dan yayınlanan maçta 2. Lig Kırmızı Grup takımı Tuzlaspor, deplasmanda TFF 1.Lig'den Elazığ'ı 1-0 yenerek önemli bir sürprizin altına imza attı. İlk maçta Kırklareli'ni 4-0'la geçen İstanbul ekibi, Kıvanç'ın 16'daki golüyle rakibini mağlup ederek ikide iki yaptı ve 6 puanla grubun zirvesine kuruldu.

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