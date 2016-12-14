Göztepe tam yol ileri

İlk maçında deplasmanda Sivasspor'u deviren Göz Göz, amatör rakibi karşısında girdiği pek çok pozisyonu değerlendiremezken farkı kaçırdı. İlk yarısı beraber biten maçta İzmir temsilcisine galibiyeti getiren golleri 65. dakikada Burak ve 69. dakikada Kone kaydetti.







BAŞARAMAYACAKSINIZ

İstanbul'da yaşanan terör katliamı sonrası polisimize destek hareketi artarak devam ediyor. A SPOR'dan yayınlanan Ziraat Türkiye Kupası'nda Göztepe-Amasya maçından önce sarı-kırmızılı futbolcular güvenlik güçlerine çiçek verdi. İki takımın futbolcuları seremoniye polislerimizle beraber 'başaramayacaksınız' pankartıyla çıktı. Bolu-Darıca G.Birliği maçında da görevli polislere karanfil dağıtıldı.