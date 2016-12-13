Başakşehir Sivasspor'u 2 golle geçti

Ziraat Türkiye Kupası F Grubu 2. hafta maçında Süper Lig'in lideri Medipol Başakşehir, TFF 1. Lig ekiplerinden Sivasspor'u konuk etti. Başakşehir, 45. dakikada Adem Koçak(k.k.) ve 90'ta Stefano Napoleoni'nin attığı gollerle rakibini 2-0 mağlup etti.

Bu sonuçla grupta 2'de 2 yaparak puanını 6'ya yükselten ev sahibi ekip, aynı puanla lider olan Göztepe'nin ardından 2. sıraya yerleşti. Sivasspor ise puansız olarak 3. sırada kaldı.



MAÇTAN DAKİKALAR

5. dakikada Beykan Şimşek'in pasıyla ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Kerim Avcı'nın vuruşunda, meşin yuvarlak uzak direk dibinden auta gitti.



45+1. dakikada Medipol Başakşehir, mücadelede öne geçti. Mustafa Pektemek'in pasıyla sağ kanatta topla buluşan Doka, ceza sahasına girdi. Son çizgiye inen Brezilyalı oyuncunun sert ortasında, savunmada Adem Koçak'a çarpan top, filelerle buluştu: 1-0.

Mücadelenin ilk yarısı, ev sahibi takımın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

84. dakikada atılan ara pasında Medipol Başakşehir savunmasının arkasına sarkan Ergin Keleş, kaleci Ufuk Ceylan'dan sıyrıldıktan sonra vuruşunu yaptı ancak savunmada Attamah, meşin yuvarlağı çizgiden çıkardı.

86. dakikada Adem Koçak'ın ceza sahası dışından sert şutunda, kaleci Ufuk Ceylan topu son anda kornere çeldi.

90+1. dakikada ev sahibi takım, karşılaşmada farkı 2'ye çıkardı. Doka'nın pasıyla ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Mustafa Pektemek'in vuruşunda, kaleci Tolgahan Acar'ın müdahale ettiği top, kale sahasındaki Napoleoni'nin önünde kaldı. İtalyan futbolcunun vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti: 2-0.

Medipol Başakşehir, iki devrenin uzatma bölümlerinde bulduğu iki golle sahadan 2-0 galip ayrıldı.

TAKIMLARDAN TERÖRE TEPKİ

Karşılaşma öncesi iki takım oyuncuları Beşiktaş'ta Vodafone Arena yakınlarında gerçekleştirilen terör saldırılarına tepki gösterdi.

İki takım da maç öncesi seremoniye polis montu ve şapkasıyla çıkarken, futbolculara, polis üniformalı çocuklar eşlik etti. Futbolcular ve hakemler, ellerinde "79 milyon tek yüreğiz" pankartı taşıdı.

Oyuncular, İstiklal Marşı sırasında asker selamı verdi.



