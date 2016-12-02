İlhan Cavcav 3. kupayı istiyor

G.Birliği Başkanı İlhan Cavcav, Ziraat Türkiye Kupası'nda C Grubu'nda ATV'den yayınlanan maçta F.Bahçe'yi yenerek kupadaki iddialarını ortaya koyduklarını belirtti. Cavcav, solunum yetmezliği nedeniyle yattığı hastaneden çıktığını ve maçı tribünden izleyemediğini ifade ederek, takımı telefon açarak tebrik ettiğini bildirdi. Efsane başkan takımının kupaya verdiği önemi de şu sözlerle aktardı: Daha öncesinde iki kez kazandığımız kupaya bu sezon da fazlasıyla önem veriyoruz" değerlendirmesinde bulundu.