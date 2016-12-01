Kupada gol şov

A2’deki müthiş maçta 35 dakikada ağlar 5 kez havalandı; Vaz Te hat-trick yaptı. Timsah, Necid’le beraberliği buldu; iki takım ligden sonra kupada da yenişemedi.

Ziraat Türkiye Kupası'nda G Grubu'nda Akhisar Bld.-Bursaspor maçı nefesleri kesti. A2'den yayınlanan ve futbolseverlerin gole doyduğu karşılaşma 3-3 beraberlikle sona erdi. Bursa iki kez öne geçtiği mücadelede stoperi Ertuğrul'un Muğdat'a yaptığı kopya iki penaltının kurbanı oldu. İki penaltıda da topun başına geçen Vaz Te, 34'teki vuruşunda kaleciden dönen topu tamamlayarak ilk yarının skorunu ilan etti: 3-2. Yeşil-beyazlılar 62'de Necid'in maçtaki 2. golüyle müthiş düellonun sonucunu belirledi: 3-3.



NECİD 10 AY SONRA GOL ATTI

Bursaspor'un suskun golcüsü Tomas Necid, Akhisar maçıyla gol hasretine son verdi. Bu sezon 4 lig, 3 kupa maçında forma giyen ve ağları havalandıramayan 27 yaşındaki Çek yıldız, son olarak ligde 6 Şubat 2016'da 3-3 biten Başakşehir maçında gol atmıştı.