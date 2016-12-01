Kasımpaşa galibiyetle başladı
Ziraat Türkiye Kupası B Grubu mücadelesinde Kasımpaşa deplasmanda konuğu olduğu Sancaktepe Belediyespor'u 2-1 mağlup etti.
Türkiye Kupası 01 Aralık 2016, Perşembe
Güncelleme: 01 Aralık 2016, Perşembe 11:59
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