 Kasımpaşa galibiyetle başladı - Türkiye Kupası - 1 Aralık 2016 Perşembe

Kasımpaşa galibiyetle başladı

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu mücadelesinde Kasımpaşa deplasmanda konuğu olduğu Sancaktepe Belediyespor'u 2-1 mağlup etti.

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Türkiye Kupası 01 Aralık 2016, Perşembe

Güncelleme: 01 Aralık 2016, Perşembe 11:59

Konuk ekip Kasımpaşa'ya galibiyeti getiren golleri 53. dakikada Turgut Doğan Şahin ve 66. dakikada Herolind Shala kaydetti.

Sancaktepe'nin tek golüyse 85. dakikada penaltı atışından Süleyman Ongun'un ayağından geldi.

Bu sonucun ardından 3 puanı cebine koyan Kasımpaşa, B Grubu'nda zirveye yerleşti.

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