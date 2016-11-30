Yedek kuvvet

Ziraat Türkiye Kupası'nda TFF 1. Lig'in Süper Lig adaylarından Sivasspor'la Göztepe'nin mücadelesi nefesleri kesti. F Grubu'nda A SPOR'dan canlı olarak yayınlanan karşılaşmada ilk yarıda Göztepe Hakan, Sivasspor Ahmet'le öne geçme fırsatını kullanamadı. İkinci yarıda galibiyet için bastıran kırmızı-beyazlılar girdikleri net pozisyonları değerlendiremediler.



ATAMAYANA ATARLAR

Sivasspor'da Beykan'ın 54'te 90'a giden şutunu kaleci Göktuğ müthiş bir refleksle kornere çeldi. 70'te Musa Sinan sağdan ortaladı, Kerim gelişine voleyi yapıştırdı; kaleciyi geçen topa Musa Sinan yetişti ama dokunamadı ve takımını mutlak golden etti. Bu tehlikeleri savuşturan Göztepe, 2. yarıda giren Tayfur- Umut ortaklaşa hücumunda golü buldu. Tayfur sağdan ortaladı; Umut kale önünde 3 puanı getiren golü atmakta zorlanmadı.



OKAN BURUK HASRET GİDERDİ

Geçen sezon Süper Lig'den düşen Sivasspor'u çalıştıran Okan Buruk, ayrı bir heyecan yaşadı. Buruk, eski takımına karşı Göztepe'yle galibiyet sevinci yaşadı.