Yedek kuvvet
A SPOR’daki maçta TFF 1. Lig’in şampiyonluk adayları karşılaştı. Yiğido fırsatları harcadı; Göz Göz’de 74’te giren Tayfur ortaladı, 83’te dahil olan Umut zaferi getirdi.
Türkiye Kupası 30 Kasım 2016, Çarşamba
Güncelleme: 30 Kasım 2016, Çarşamba 00:18
Ziraat Türkiye Kupası'nda TFF 1. Lig'in Süper Lig adaylarından Sivasspor'la Göztepe'nin mücadelesi nefesleri kesti. F Grubu'nda A SPOR'dan canlı olarak yayınlanan karşılaşmada ilk yarıda Göztepe Hakan, Sivasspor Ahmet'le öne geçme fırsatını kullanamadı. İkinci yarıda galibiyet için bastıran kırmızı-beyazlılar girdikleri net pozisyonları değerlendiremediler.
ATAMAYANA ATARLAR
Sivasspor'da Beykan'ın 54'te 90'a giden şutunu kaleci Göktuğ müthiş bir refleksle kornere çeldi. 70'te Musa Sinan sağdan ortaladı, Kerim gelişine voleyi yapıştırdı; kaleciyi geçen topa Musa Sinan yetişti ama dokunamadı ve takımını mutlak golden etti. Bu tehlikeleri savuşturan Göztepe, 2. yarıda giren Tayfur- Umut ortaklaşa hücumunda golü buldu. Tayfur sağdan ortaladı; Umut kale önünde 3 puanı getiren golü atmakta zorlanmadı.
OKAN BURUK HASRET GİDERDİ
Geçen sezon Süper Lig'den düşen Sivasspor'u çalıştıran Okan Buruk, ayrı bir heyecan yaşadı. Buruk, eski takımına karşı Göztepe'yle galibiyet sevinci yaşadı.
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