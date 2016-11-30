Terim’den kupa takibi

Ziraat Türkiye Kupası'nda G Grubu'nda A SPOR'dan yayınlanan Ümraniyespor-Aydınspor 1923 maçında sürpriz bir isim tribünlerde dikkat çekti. 2. Lig ve 3. Lig kulüpleriyle planlanan projeler kapsamında geçtiğimiz günlerde bir araya gelen Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, kupa maçını da statta izledi.