Terim’den kupa takibi
Türkiye Kupası 30 Kasım 2016, Çarşamba
Güncelleme: 30 Kasım 2016, Çarşamba 00:22
Ziraat Türkiye Kupası'nda G Grubu'nda A SPOR'dan yayınlanan Ümraniyespor-Aydınspor 1923 maçında sürpriz bir isim tribünlerde dikkat çekti. 2. Lig ve 3. Lig kulüpleriyle planlanan projeler kapsamında geçtiğimiz günlerde bir araya gelen Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, kupa maçını da statta izledi.
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
-
Turkuvaz Medya’da kupa festiv...
-
Sancaktepe kupaya motive
-
Başakşehir öldü öldü dirildi!
-
Yedek kuvvet