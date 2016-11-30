 Terim’den kupa takibi - Türkiye Kupası - 30 Kasım 2016 Çarşamba

Terim’den kupa takibi

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Türkiye Kupası 30 Kasım 2016, Çarşamba

Güncelleme: 30 Kasım 2016, Çarşamba 00:22

Ziraat Türkiye Kupası'nda G Grubu'nda A SPOR'dan yayınlanan Ümraniyespor-Aydınspor 1923 maçında sürpriz bir isim tribünlerde dikkat çekti. 2. Lig ve 3. Lig kulüpleriyle planlanan projeler kapsamında geçtiğimiz günlerde bir araya gelen Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, kupa maçını da statta izledi.

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