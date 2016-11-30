Menemen Belediyespor evinde affetmedi
Ziraat Türkiye Kupası C Grubu mücadelesinde Menemen Belediyespor sahasında ağırladığı Amed Sportif'i 2-1'le geçti.
Türkiye Kupası 30 Kasım 2016, Çarşamba
Güncelleme: 30 Kasım 2016, Çarşamba 13:54
Menemen Şehir Stadı'nda oynanan ve Emre Malok'un düdük çaldığı mücadelede 10. dakikada Erman Kılıç'la öne geçen Menemen Belediyespor'a 26. dakikada Ahmet Güven karşılık verdi: 1-1.
Oldukça çekişmeli geçen ikinci yarıda sahneye çıkan Mustafa Şen 59. dakikada attığı golle takımına 3 puanı getiren isim oldu: 2-1.
Maçtan 2-1'lik galibiyetle ayrılan Menemen Belediyespor böylece C Grubu'nda liderlik koltuğuna yerleşti.
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