 Menemen Belediyespor evinde affetmedi - Türkiye Kupası - 30 Kasım 2016 Çarşamba

Menemen Belediyespor evinde affetmedi

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu mücadelesinde Menemen Belediyespor sahasında ağırladığı Amed Sportif'i 2-1'le geçti.

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Türkiye Kupası 30 Kasım 2016, Çarşamba

Güncelleme: 30 Kasım 2016, Çarşamba 13:54

Menemen Şehir Stadı'nda oynanan ve Emre Malok'un düdük çaldığı mücadelede 10. dakikada Erman Kılıç'la öne geçen Menemen Belediyespor'a 26. dakikada Ahmet Güven karşılık verdi: 1-1.

Oldukça çekişmeli geçen ikinci yarıda sahneye çıkan Mustafa Şen 59. dakikada attığı golle takımına 3 puanı getiren isim oldu: 2-1.

Maçtan 2-1'lik galibiyetle ayrılan Menemen Belediyespor böylece C Grubu'nda liderlik koltuğuna yerleşti.

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