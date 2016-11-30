Başakşehir öldü öldü dirildi!

Ziraat Türkiye Kupası F Grubu'nda A SPOR'dan canlı yayınlanan maçta Süper Lig lideri M.Başakşehir, Bölgesel Amatör Lig takımı Y.Amasya önünde Metin'e duacı oldu. İlk yarıda Metin karşı karşıya topu dışarı attı. Sonra da 36'da Kaan'ın direkten dönen topunda müsait durumda meşin yuvarlağı yine direğe nişanladı. 58'de Ali Fırat kırmızı görünce Başakşehir 'atamayana atarlar' kuralını işletip 73'te Cikalleshi'yle zafere ulaştı.



'BAŞA BAŞ OYNADIK'

Yeni Amasyaspor Teknik Direktörü Ergün Ortakcı, güçlü bir takıma karşı iyi mücadele ettiklerini söyledi. Ortakcı, "Bana göre Yeni Amasyaspor, saha dışında da güzel şeyler yaparsa bu sene mutlu sona erişecektir. Çok üst düzey ve iyi bir takıma karşı oyuncularımın başa baş mücadele etmesi beni mutlu etti" ifadelerini kullandı.