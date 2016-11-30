 1 dakikalık anma - Türkiye Kupası - 30 Kasım 2016 Çarşamba

1 dakikalık anma

Darıca Gençlerbirliği - Beşiktaş maçında Güney Amerika Kupası final maçı için Kolombiya'ya giderken uçağı düşen Chapecoense'nin acısı paylaşıldı ve hayatını kaybedenler için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Google+ Yazdır Mail

Türkiye Kupası 30 Kasım 2016, Çarşamba

Güncelleme: 30 Kasım 2016, Çarşamba 00:10

1 Aralık'a kadar bütün maçlarda saygı duruşu yapılacak.

Darıca siftah yaptı
Kupaya 1. eleme turunda Gölcük maçıyla başlayan Darıca, gruplara kadar hiç gol yemeden gelmişti. Gölcük zaferinden (1-0) sonra Ankaragücü'nü 2-0'la geçen İzmit ekibi, Balıkesir'i de penaltılarda elemişti. Darıca kupada ilk golü Kerim'den yedi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER HABERLER
tüm haberler