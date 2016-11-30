1 dakikalık anma

Darıca Gençlerbirliği - Beşiktaş maçında Güney Amerika Kupası final maçı için Kolombiya'ya giderken uçağı düşen Chapecoense'nin acısı paylaşıldı ve hayatını kaybedenler için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

1 Aralık'a kadar bütün maçlarda saygı duruşu yapılacak.



Darıca siftah yaptı

Kupaya 1. eleme turunda Gölcük maçıyla başlayan Darıca, gruplara kadar hiç gol yemeden gelmişti. Gölcük zaferinden (1-0) sonra Ankaragücü'nü 2-0'la geçen İzmit ekibi, Balıkesir'i de penaltılarda elemişti. Darıca kupada ilk golü Kerim'den yedi.