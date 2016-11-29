Kayseri'de Umut Bulut'un gecesi

Kayseri Kadir Has Stdadı'nda oynanan ve A2'den naklen yayınlanan maçın ilk yarısı golsüz sona ererken, Kayserispor ikinci yarıda bulduğu gollerle 3 puana uzandı.

SAHAYI TERK ETMEK İSTEDİ

Bu arada maçın ilk yarısında ilginç bir pozisyon yaşandı. Hakem Suat Arslanboğa'nın sarı kart kararına kızan Samba Sow sahayı terk etmek istedi. Samba Sow'u daha sonra takım arkadaşı Traore ikna etti ve golcü oyuncu maça devam etti.

UMUT BULUT DUBLE YAPTI

Kayserispor 55'te Anıl Karaer'in golüyle öne geçerken 68'de Umut Bulut farkı 2'ye çıkardı. Umut Bulut 80'de kendisinin 2 takımının 3. golünü attı ve maçın skorunı belirledi.



