TFF 1. Lig'de sergilediği üstün performansla 2. sıraya tırmanan ve şampiyonluğun en güçlü adayları arasına giren Göztepe'de bir başka hedef de Turkuvaz Medya'nın ATV, A Haber ve A Spor kanallarından yayınlanacağı Ziraat Türkiye Kupası...



İzmir ekibinin teknik direktörü Okan Buruk, F Grubu'nda futbolcu olarak formasını giydiği M.Başakşehir ve geçen sezon çalıştırdığı Sivasspor'la eşleşmelerinin güzel bir tesadüf olduğunu söyledi. Buruk, "Bildiğim, tanıdığım ve değer verdiğim kulüplerle oynayacağız. Hedefimiz gruptan çıkarak en yukarıya kadar gidebilmek. Tarihe baktığımızda kulübümüzün müzesinde çok anlamlı olan Türkiye Kupası var. Bu başarıyı yeniden yakalarsak müthiş olur.



Süper Lig lideri M.Başakşehir grubun favorisi. M.Başakşehir, Sivasspor ve bizim avantajımız geniş kadrolarımızın olması" dedi. Ligde şampiyonluğu konuşmak için çok erken olduğunu belirten başarılı çalıştırıcı, "Süper Lig'e çıkamazsak bu takımı dağıtalım, gibi bir düşüncemiz olmadı. Hedefimiz Süper Lig ama yaş ortalamasını çok düşürdük. Uzun vadeli, Göztepe'yi benimseyecek, sembol olabilecek isimlerin kadroda yer almasını istedik. Ben takımıma, camiamıza inanıyorum. Birlikte hareket edersek başarı gelecek. Hafta hafta maçlarımıza odaklanacağız. İşimizi iyi yaptığımız takdirde Süper Lig'e ulaşacağımızı düşünüyorum. Ciddiyeti elden bırakmadan iyi konsantre olmak çok önemli" diye konuştu.



SON DAKİKA GOLCÜSÜ UMUT'A ÖZEL PARANTEZ!

Okan Buruk, Jahovic'in gerisinde yedek kalmasına rağmen bu sezon attığı son dakika golleriyle Altınordu ve Boluspor maçlarını kazandıran Umut Nayir'i övdü. Buruk, "Her oynadığı maçta yüzde yüzünü vermeye çalışıyor. Zaman zaman az süre buldu ama sahaya çıktığında elinden gelenin en fazlasını yapıyor" yorumunu yaptı.