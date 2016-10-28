32 takımla dev şölen

Doğudan batıya, kuzeyden güneye Turkuvaz Medya'nın yurdun dört bir yanındaki futbolseverleri buluşturduğu Türkiye'nin Kupası Ziraat Türkiye Kupası'nda 32 takım 8 grupta futbol resitali sunacak. Atiker Konyaspor, Beşiktaş, Fenerbahçe, Başakşehir ve Osmanlıspor'un da dahil olacağı bu aşamada karşılaşmalar 4'er takımdan oluşan 8 grup halinde çift devreli lig usulüne göre oynanacak. İlk iki sırayı alan takımlar Son 16 Turu'na adını yazdıracak. Futbolseverler dev şöleni, Turkuvaz Medya'nın ATV, A HABER ve A SPOR kanallarında HD kalitesinde, şifresiz olarak izlemenin keyfini yaşayacak.





İŞTE GRUPLARA KALAN TAKIMLAR



TFF 1. LİG TAKIMLARI

Sivasspor Elazığspor Şanlıurfaspor Boluspor Ümraniyespor Göztepe

SPOR TOTO 2. LİG TAKIMLARI

Gümüşhane, Amed Sportif, Kırklareli, Menemen Bld. İnegölspor, Tuzlaspor, Aydınspor .

SPOR TOTO 3. LİG TAKIMLARI

Sancaktepe, 24 Erzincanspor, Kızılcabölük, Darıca GB

BAL LİGİ

Yeni Amasyaspor