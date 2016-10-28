32 takımla dev şölen
Türkiye’nin Kupası’nda 32 takımın 8 grupta ortaya koyacağı futbol resitali yine Turkuvaz Medya’da
Türkiye Kupası 28 Ekim 2016, Cuma
Güncelleme: 28 Ekim 2016, Cuma 00:53
Doğudan batıya, kuzeyden güneye Turkuvaz Medya'nın yurdun dört bir yanındaki futbolseverleri buluşturduğu Türkiye'nin Kupası Ziraat Türkiye Kupası'nda 32 takım 8 grupta futbol resitali sunacak. Atiker Konyaspor, Beşiktaş, Fenerbahçe, Başakşehir ve Osmanlıspor'un da dahil olacağı bu aşamada karşılaşmalar 4'er takımdan oluşan 8 grup halinde çift devreli lig usulüne göre oynanacak. İlk iki sırayı alan takımlar Son 16 Turu'na adını yazdıracak. Futbolseverler dev şöleni, Turkuvaz Medya'nın ATV, A HABER ve A SPOR kanallarında HD kalitesinde, şifresiz olarak izlemenin keyfini yaşayacak.
İŞTE GRUPLARA KALAN TAKIMLAR
TFF 1. LİG TAKIMLARI
Sivasspor Elazığspor Şanlıurfaspor Boluspor Ümraniyespor Göztepe
SPOR TOTO 2. LİG TAKIMLARI
Gümüşhane, Amed Sportif, Kırklareli, Menemen Bld. İnegölspor, Tuzlaspor, Aydınspor .
SPOR TOTO 3. LİG TAKIMLARI
Sancaktepe, 24 Erzincanspor, Kızılcabölük, Darıca GB
BAL LİGİ
Yeni Amasyaspor
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