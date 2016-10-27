Son bileti Kayserispor kaptı
Ziraat Türkiye Kupası 3.Tur maçında Kayserispor evinde ağırladığı Bucaspor'u Traore'nin 15.dakikada attığı muhteşem golle 1-0 mağlup etti ve gruplara kalma başarısı gösterdi.
Türkiye Kupası 27 Ekim 2016, Perşembe
Güncelleme: 27 Ekim 2016, Perşembe 22:04
Ziraat Türkiye Kupası'nda gruplara katılan son takımı belirleyecek maçta Kayserispor sahasında Bucaspor'u ağırladı. Kayseri Kadir Has Stadı'ndaki maçta İzmir temsilcisini 1-0'la eleyen Hakan Kutlu'nun ekibi, 3. ön eleme turu sonunda gruplara kalan 27'inci takım oldu.
Sarı-kırmızılılara tur biletini getiren tek golü Alain Traore kaydetti.Müsabakanın 15. dakikasında rakip kaleye uzak mesafeden sert bir vuruş yollayan Burkina Faso'lu oyuncu, uzun yıllar hafızalardan çıkmayacak bir gole imzasını attı.
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