Kasımpaşa gruplara kaldı
Kasımpaşa, Kahramanmaraşsspor’u 2-0 mağlup etti ve Ziraat Türkiye Kupası’nda gruplara adını yazdırdı.
Türkiye Kupası 27 Ekim 2016, Perşembe
Güncelleme: 27 Ekim 2016, Perşembe 20:35
Ziraat Türkiye Kupası 3. Turu'nda Kasımpaşa, evinde Kahramanmaraşsspor'u konuk etti. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan mücadeleyi Kasımpaşa 2-0'lık skorla kazandı ve gruplara adını yazdırdı.
Kasımpaşa'ya galbiyeti getiren goller, 56. dakikada Shala ve 82. dakikada Batuhan'dan geldi.
Kasımpaşa'nın gruplardaki rakiplerini belirleyecek kura çekimi, 16 Kasım günü çekilecek kura ile belli olacak.
STAT: Recep Tayyip Erdoğan
Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Cevdet Kömürcüoğlu, Mustafa Savranlar
KASIMPAŞA: Kadem Burak Yaşar, Onur Ural, Veysel Sarı, Bozhikov, Ferhat Kiraz, Pavelka (Dk. 46 Hamit Yıldırım), Ahmed İldiz, Shala, Eduok (Dk. 84 İsmail Ayaz), Turgut Doğan Şahin (Dk. 74 Hasan Bilal), Mustafa Batuhan Altıntaş
KAHRAMANMARAŞSPOR: Mesut Balkan, Yusuf Onur Arıkan, Evren Kilarci, Hakan Vural Koçaslan, Aytürk Halil Hocaoğlu, Eser Akbaş (Dk. 76 Kayhan Arduç), Kazım Dülger, Selçuk Kaban, Devrim Taşkaya (Dk. 58 Aykut Çakay), Uğur Erdoğan, Yakup Ramazan Zorlu (Dk. 86 Abdullah Sercan Tanırgan)
GOLLER: Dk. 56 Shala, Dk. 82 Mustafa Batuhan Altıntaş (Kasımpaşa)
SARI KARTLAR: Dk. 51 Eduok, Dk. 66 Ahmed İldiz (Kasımpaşa), Dk. 84 Yusuf Onur Arıkan (Kahramanmaraşspor)
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