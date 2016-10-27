90+'da gruplara...

Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turu maçında Yeni Amasyaspor sahasında Denizlispor'u 90+4. dakikada gelen golle 1-0 mağlup etti.

Amasya 12 Haziran Stadı'nda saat 13.30'da başlayan karşılaşmada Emre Malok düdük çaldı.

Yüksek tempolu ancak golden yoksun geçen maçın 90+2. dakikasında kaleye giden topa Alperen Babacan'ın elle müdahale etmesi sonrası hakem Babacan'ı kırmızı kartla oyun dışına gönderirken penaltı noktasını gösterdi. Ev sahibi ekipte topun başına geçen David Simbo meşin yuvarlağı ağlara yollayarak Yeni Amasyaspor'a 1-0'lık üstünlüğü getirdi.

Maçı bu skorla galip tamamlayan Amatör Lig ekibi Yeni Amasyaspor böylece Denizlispor'u kupanın dışına itti ve gruplara kalmaya hak kazandı.



İşte Yeni Amasyaspor'a turu getiren gol