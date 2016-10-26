Kupaya Of dedi!

Ziraat Türkiye kupası 3'üncü tur karşılaşmasında TFF 1'nci Lig takımlarından Elazığspor, Spor Toto 2'inci Lig takımlarından Ofspor'u, normal süresi 1-1 biten karşılaşmada, penaltı atışları sonucunda 5-2 yenerek gruplara kalmayı başardı.



7'nci dakikada Ofspor atağında topla buluşan Talha, ceza alanı içersine rakibini çalımlayarak girdikten sonra kaleci ile karşı karşıya kaldı. Talha, düzgün bir vuruş ile kaleci Çağlar'ın solundan topu filelere gönderdi. 0-1



41'inci dakikada Ofspor atağında ceza alanına koşan Talha'ya yapılan ortada, kaleci ile karşı karşıya kalan Talha'nın aşırtma vuruşunda top auta çıktı.



İlk yarı konuk takımın 0-1 üstünlüğü ile tamamlandı.



62'nci dakikada Elazığspor'un Mesut ile sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta, ceza alanı çersinde Mehmet'in kafa vuruşunda top az farkla direğin üzerinden auta çıktı.



66'ncı dakikada Elazığspor'un sol kanattan başlattığı ortada, ceza alanı içerisine yapılan ortada Murat Kayalı'nın kafa ile aşırdığı topa Ali Fırat'ın vuruşunda top filelerle buluştu. 1-1



76'ncı dakikada Elazığspor'un sol kanattan kullandığı kornerden ceza alanı içersinde Ali Fırat'ın kafa vuruşunda top filelerle buluştu. Maçın hakemi kaleciye faul gerekçesiyle golü geçerli saymadı.



Maç bu skorla tamamlanınca uzatmalara gidildi. Uzatmalarda da takımlar gol bulamayınca penaltılara geçildi.



Penaltı atışları sonucunda Elazığspor, Ofspor'u 5-2 yenerek Ziraat Türkiye Kupası maçlarında gruplara kalmayı başardı.



