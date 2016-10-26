İnegölspor gruplara kaldı
Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turu maçında Sarıyer'i konuk eden İnegölspor maçtan 3-2 galip ayrıldı.
Türkiye Kupası 26 Ekim 2016, Çarşamba
Güncelleme: 26 Ekim 2016, Çarşamba 11:52
İnegöl temsilcisine galibiyeti getiren goller 14. dakikada Emre Köse, 83. dakikada Eren Açıkgöz ve 89. dakikada Emre Okur'dan gelirken Sarıyer'in gollerini 51. ve 68. dakikalarda Ensar Enes Baykan kaydetti.
Sarıyer'de 71. dakikada Erkut Tekinsoy ikinci sarı karttan kırmızı kartlaoyun dışında kaldı.
Bu sonucun ardından İnegölspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda adını gruplara yazdırırken Sarıyer turnuvaya veda etti.
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