G.Saray'dan kupa dersi: 5-1

Türkiye Kupası'nda son 3 sezonun şampiyonu Galatasaray, statü gereği bu sezon organizasyona 3. turdan dahil oldu. Bu turda Spor Toto 3. Lig 2. Grup takımı Dersimspor ile eşleşen sarı-kırmızılı ekip, Türk Telekom Arena'da konuk ettiği rakibi karşısında üstün bir oyun ortaya koydu.

Spor Toto Süper Lig'de az forma şansı bulan oyuncuların ağırlıklı olduğu kadroyla mücadele eden Galatasaray, Lukas Podolski (3), Yasin Öztekin ve Hamit Altıntop'un golleriyle sahadan sonuca giderken, Dersimspor'un tek golünü Koray Kur attı.





PODOLSKİ'DEN "HAT-TRİCK"

Galatasaray, Dersimspor karşısında deneyimli oyuncuları Podolski ile sonuca gitti.

Alman futbolcu Podolski, mücadelenin 23, 35 ve 60. dakikalarında attığı 3 golle "hat-trick" yaptı. Deneyimli golcünün ilk yarıda da bir topu direkten döndü.

Sarı-kırmızılılarda Podolski'nin ilk 2 golünün pasını veren ve 1 gol kaydeden Yasin Öztekin de galibiyette önemli rol aldı.

HAMİT'TEN 679 GÜN SONRA GOL

Galatasaray'ın deneyimli orta saha oyuncusu Hamit Altıntop, 679 gün sonra gol attı.

Sarı-kırmızılı takımda son golünü 2014-2015 sezonunda 16 Aralık 2014'te 9-1 Galatasaray'ın üstünlüğüyle sonuçlanan FBM Makina Balçova Yaşamspor maçında atan Hamit, aradan geçen 679 günün ardından yeniden gol sevinci yaşadı.

Uzun süreli sakatlıklar nedeniyle çok fazla süre alamayan Hamit, bu sezon çıktığı ilk resmi maçta takımının Dersimspor karşısındaki 5. golünü kaydetti.

KEREM ÇALIŞKAN, İLK KEZ A TAKIM MAÇINDA

Galatasaray'ın 19 yaşındaki forvet oyuncusu Kerem Çalışkan, ilk kez A takımla maça çıktı.

Sarı-kırmızılı takımın altyapısında yetişen ve özellikle 19 ve 21 yaş altı maçlarında attığı gollerle dikkati çeken Kerem, Dersimspor mücadelesinin 74. dakikasında Yasin Öztekin'in yerine oyuna girdi.

Galatasaray Teknik Direktörü Jan Olde Riekerink, daha önce de 14 yaşındaki Mustafa Kapı'ya hazırlık maçında görev vermişti.

Öte yandan geçen sezonu Trabzonspor'da geçiren Salih Dursun da 74. dakikada Semih Kaya'nın yerine oyuna girerek, bu sezon ilk kez süre aldı.

DERSİMSPOR TARAFTARINDAN KOREOGRAFİ

Konuk takım Dersimspor'un taraftarları, gerçekleştirdikleri koreografiyle renkli görüntüler oluşturdu.

Mücadeleyi izleyen yaklaşık 5 bin Dersimspor taraftarı, kendileri için ayrılan bölümde mavi ve beyaz renklerden oluşan kartonlarla koreografi yaptı. Taraftarlar, Tunceli'nin plaka kodu olan 62 numaralı büyük bir forma da açtı.

Taraftarlar, karşılaşma boyunca yaptıkları Meksika dalgası ve İzlanda taraftarlarıyla özdeşleşen "Balina" tezahüratı yaptı.



