Hangi maç sat kaçta?

Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. tur maçları yarın yapılacak 9 karşılaşma ile başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. tur maçları yarın, 26 Ekim Çarşamba ve 27 Ekim Perşembe günü oynanacak.

Kupada, Spor Toto Süper Lig'den 10, TFF 1. Lig'den 12, Spor Toto 2. Lig'den 21, Spor Toto 3. Lig'den 10 ve Bölgesel Amatör Lig'den 1 takım 3. turda mücadele edecek.

Tek maç eleme usulüne göre yapılacak 3. tur maçları sonucunda 27 takım grup aşamasına kalacak. Geçen sezon Süper Lig'i ilk 5'te tamamlayan Beşiktaş, Fenerbahçe, Atiker Konyaspor, Medipol Başakşehir ve Osmanlıspor'un da doğrudan katılımıyla 32 ekip, grup aşamasında yer alacak.

Program

Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda oynanacak maçların programı şöyle:

Yarın:

12.00 Pendikspor-Gençlerbirliği (Pendik)

13.00 Amed Sportif Faaliyetler-Keçiörengücü (Seyrantepe Spor Kompleksi)

14.00 Bandırmaspor-Sancaktepe Belediyespor (Bandırma 17 Eylül)

14.00 24Erzincanspor-Yeni Malatyaspor (Erzincan 13 Şubat)

14.00 Kızılcabölükspor-Kocaeli Birlikspor (Kızılcabölük Semt Sahası)

16.30 Elazığspor-Ofspor (Elazığ Atatürk)

17.15 Gaziantepspor-Düzyurtspor (Kamil Ocak)

19.00 Çaykur Rizespor-Fethiyespor (Yeni Rize Şehir)

21.00 Galatasaray-Dersimspor (Türk Telekom Arena)

26 Ekim Çarşamba:

12.00 İnegölspor-Sarıyer (İnegöl İlçe)

13.30 Gümüşhanespor-Konya Anadolu Selçukspor (Gümüşhane Yenişehir)

14.15 Çorum Belediyespor-Trabzonspor (Dr. Turhan Kılıççıoğlu)

14.30 Büyükçekmece Tepecikspor-Şanlıurfaspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

14.30 Kırklarelispor-Büyükşehir Gaziantepspor (Kırklareli Atatürk)

15.00 Sivasspor-BUGSAŞ Spor (Yeni 4 Eylül Stadı)

15.00 Samsunspor-Menemen Belediyespor (Samsun 19 Mayıs)

15.00 Afjet Afyonspor-Ümraniyespor (Afyonkarahisar Yeni Şehir)

15.00 Balıkesirspor-Darıca Gençlerbirliği (Balıkesir Atatürk)

15.00 Boluspor-Elaziz Belediyespor (Bolu Atatürk)

16.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Tuzlaspor (Erzurum Kazım Karabekir)

16.30 Akhisar Belediyespor-Nazilli Belediyespor (Manisa 19 Mayıs)

21.00 Bursaspor-Yomraspor (Bursa Büyükşehir Belediye)

27 Ekim Perşembe:

12.00 Fatih Karagümrük-Göztepe (Vefa)

13.30 Yeni Amasyaspor-Denizlispor (12 Haziran Stadı)

14.30 Aydınspor 1923-Antalyaspor (Adnan Menderes)

18.30 Kasımpaşa-Kahramanmaraşspor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)

21.00 Kayserispor-Bucaspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)