 Heyecan devam ediyor - Türkiye Kupası - 16 Ekim 2016 Pazar

Heyecan devam ediyor

Cimbom salı Trabzon çarşamba sahada.

Google+ Yazdır Mail

Türkiye Kupası 16 Ekim 2016, Pazar

Güncelleme: 16 Ekim 2016, Cumartesi 23:15

Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. tur programını açıklandı. G.Saray, Dersim ile 25 Ekim Salı oynayacak. Trabzonspor, 26 Ekim'de Çorum deplasmanında olacak. Türkiye'nin kupası yine Türkiye'nin ekranı olan ATV, A SPOR ve A HABER'den naklen yayınlanacak. Maçlar tek maç eliminasyon sistemine göre oynanacak. Tur atlayan 27 takım gruplara kalacak. Kupaya bu aşamada A.Konya, Beşiktaş, F.Bahçe, Başakşehir ve Osmanlıspor da dahil olacak.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER HABERLER
tüm haberler