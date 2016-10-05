İşte 3. Eleme Turu maç programı

Futbolda Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turunda oynanacak maçların programı belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 3. eleme turundaki karşılaşmaların programı şöyle:

25 Ekim Salı:

12.00 Pendikspor-Gençlerbirliği (Pendik)

13.00 Amed Sportif Faaliyetler-Keçiörengücü (Seyrantepe)

14.00 Kızılcabölükspor-Kocaeli Birlikspor (Kızılcabölük Semt Sahası)

14.00 Bandırmaspor-Sancaktepe Belediyespor (Bandırma 17 Eylül)

14.00 24Erzincanspor-Yeni Malatyaspor (13 Şubat Şehir)

16.30 Elazığspor-Ofspor (Elazığ Atatürk)

17.15 Gaziantepspor-Düzyurtspor (Kamil Ocak)

19.00 Çaykur Rizespor-Fethiyespor (Çaykur Didi)

21.00 Galatasaray-Dersimspor (Türk Telekom Arena)

26 Ekim Çarşamba:

12.00 İnegölspor-Sarıyer (İnegöl İlçe)

13.30 Gümüşhanespor-Konya Anadolu Selçukspor (Gümüşhane Yenişehir)

14.15 Çorum Belediyespor-Trabzonspor (Dr. Turhan Kılıçcıoğlu)

14.30 Büyükçekmece Tepecikspor-Şanlıurfaspor (Necmi Kadıoğlu)

14.30 Kırklarelispor-Gaziantep Büyükşehir Belediyespor (Kırklareli Atatürk)

15.00 Boluspor-Elaziz Belediyespor (Bolu Atatürk)

15.00 Samsunspor-Menemen Belediyespor (Samsun 19 Mayıs)

15.00 Balıkesirspor-Darıca Gençlerbirliği (Balıkesir Atatürk)

15.00 Afjet Afyonspor-Ümraniyespor (Afyonkarahisar Yeni Şehir)

15.00 Sivasspor-BUGSAŞ Spor (Yeni 4 Eylül)

16.30 Akhisar Belediyespor-Nazilli Belediyespor (Manisa 19 Mayıs)

19.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Tuzlaspor (Erzurum Kazım Karabekir)

21.00 Bursaspor-Yomraspor (Bursa Büyükşehir Belediye)

27 Ekim Perşembe:

12.00 Fatih Karagümrük-Göztepe (Vefa)

13.30 Yeni Amasyaspor-Denizlispor (Amasya 12 Haziran)

14.30 Aydınspor 1923-Antalyaspor (Adnan Menderes)

18.30 Kasımpaşa-Kahramanmaraşspor (Recep Tayyip Erdoğan)

21.00 Kayserispor-Bucaspor (Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)