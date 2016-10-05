İşte 3. Eleme Turu maç programı
Futbolda Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turunda oynanacak maçların programı belli oldu.
Türkiye Kupası 05 Ekim 2016, Çarşamba
Güncelleme: 05 Ekim 2016, Çarşamba 14:32
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 3. eleme turundaki karşılaşmaların programı şöyle:
25 Ekim Salı:
12.00 Pendikspor-Gençlerbirliği (Pendik)
13.00 Amed Sportif Faaliyetler-Keçiörengücü (Seyrantepe)
14.00 Kızılcabölükspor-Kocaeli Birlikspor (Kızılcabölük Semt Sahası)
14.00 Bandırmaspor-Sancaktepe Belediyespor (Bandırma 17 Eylül)
14.00 24Erzincanspor-Yeni Malatyaspor (13 Şubat Şehir)
16.30 Elazığspor-Ofspor (Elazığ Atatürk)
17.15 Gaziantepspor-Düzyurtspor (Kamil Ocak)
19.00 Çaykur Rizespor-Fethiyespor (Çaykur Didi)
21.00 Galatasaray-Dersimspor (Türk Telekom Arena)
26 Ekim Çarşamba:
12.00 İnegölspor-Sarıyer (İnegöl İlçe)
13.30 Gümüşhanespor-Konya Anadolu Selçukspor (Gümüşhane Yenişehir)
14.15 Çorum Belediyespor-Trabzonspor (Dr. Turhan Kılıçcıoğlu)
14.30 Büyükçekmece Tepecikspor-Şanlıurfaspor (Necmi Kadıoğlu)
14.30 Kırklarelispor-Gaziantep Büyükşehir Belediyespor (Kırklareli Atatürk)
15.00 Boluspor-Elaziz Belediyespor (Bolu Atatürk)
15.00 Samsunspor-Menemen Belediyespor (Samsun 19 Mayıs)
15.00 Balıkesirspor-Darıca Gençlerbirliği (Balıkesir Atatürk)
15.00 Afjet Afyonspor-Ümraniyespor (Afyonkarahisar Yeni Şehir)
15.00 Sivasspor-BUGSAŞ Spor (Yeni 4 Eylül)
16.30 Akhisar Belediyespor-Nazilli Belediyespor (Manisa 19 Mayıs)
19.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Tuzlaspor (Erzurum Kazım Karabekir)
21.00 Bursaspor-Yomraspor (Bursa Büyükşehir Belediye)
27 Ekim Perşembe:
12.00 Fatih Karagümrük-Göztepe (Vefa)
13.30 Yeni Amasyaspor-Denizlispor (Amasya 12 Haziran)
14.30 Aydınspor 1923-Antalyaspor (Adnan Menderes)
18.30 Kasımpaşa-Kahramanmaraşspor (Recep Tayyip Erdoğan)
21.00 Kayserispor-Bucaspor (Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
-
Türkiye'nin kupası Atv, A Haber,...
-
İşte G.Saray ve Trabzonspor'un...
-
Kupada heyecan artıyor
-
Kura çekimi yarın