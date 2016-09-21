Süper Lig ekibi kupaya veda etti

Ziraat Türkiye Kupası 2. tur maçında Süper Lig ekibi Adanaspor, Spor Toto 3. Lig'de mücadele eden 24 Erzincanspor'a 3-2 yenildi ve turnuvaya veda etti.

Ziraat Türkiye Kupası 2. turu tam 5 golün atıldığı çekişmeli bir maça sahne oldu. Süper Lig'in yeni takımı Adanaspor, Spor Toto 3. Lig'de mücadele eden 24 Erzincanspor'la karşılaştı. Erzincan 13 Şubat Stadı'nda oynanan maçta Adanaspor 21'de Edgar Silva'nın attığı golle 1-0 öne geçti. Ev sahibi takım 34'te Cebrail Serçek'in penaltı golüyle skora denge getirirken, Ethem Pülgir'in kendi kalesine attığı golle de ilk yarıyı 2-1 önde tamamladı.

80. dakikada konuk ekip, Roni'ye bulduğu golle maçta eşitliği yakalasa da 87'de Aybars Garhan yaklaşık 25 metreden attığı ve '90' diye tabir edilen yere giden harika golle maçın skorunu belirledi ve takımını bir üst tura çıkarttı: 3-2