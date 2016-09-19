Kupada şov başlıyor

Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. tur mücadelelerinde heyecan başlıyor. Yarın start alacak büyük mücadele spor yayıncılığının zirvedeki kanalı A Spor'da yaşanmaya devam edecek. Türkiye'nin dört bir yanından naklen ve şifresiz maç keyfini ekranlarınıza taşıyan A Spor, maç önü ve maç sonu özel röportajlarla kupa heyecanını yaşatmaya devam edecek. Trabzonspor ve Bursaspor gibi Spor Toto Süper Lig takımlarının da yer aldığı 2. tur Türkiye Kupası'nda canlı yayın programı ise şöyle:



YARIN:

12.30 OFSPOR-KARABÜK

15.00 ORHANGAZİ-KAYSERİ

18.30 AFYON-KARŞIYAKA

21.00 ALANYA-SANCAKTEPE



21 Eylül Çarşamba:

12.00 24ERZİNCAN-ADANA

14.30 MANİSA BB-Ç. RİZE

16.30 SAMSUN -DİYARBEKİR

19.00 TRABZON -S. ARDAHAN

21.30 ADANA DEMİR-ERZURUM



22 Eylül Perşembe:

12.00 EYÜP -GAZİANTEP

14.00 BAYRAMPAŞA-BURSA

16.30 SİVAS-TİRE 1922

19.00 GAZİANTEP BB-DÜZCE

21.30 GÖZTEPE-KÜTAHYA