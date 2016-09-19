Kupada şov başlıyor
Türkiye Kupası 19 Eylül 2016, Pazartesi
Güncelleme: 19 Eylül 2016, Pazartesi 01:13
Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. tur mücadelelerinde heyecan başlıyor. Yarın start alacak büyük mücadele spor yayıncılığının zirvedeki kanalı A Spor'da yaşanmaya devam edecek. Türkiye'nin dört bir yanından naklen ve şifresiz maç keyfini ekranlarınıza taşıyan A Spor, maç önü ve maç sonu özel röportajlarla kupa heyecanını yaşatmaya devam edecek. Trabzonspor ve Bursaspor gibi Spor Toto Süper Lig takımlarının da yer aldığı 2. tur Türkiye Kupası'nda canlı yayın programı ise şöyle:
YARIN:
12.30 OFSPOR-KARABÜK
15.00 ORHANGAZİ-KAYSERİ
18.30 AFYON-KARŞIYAKA
21.00 ALANYA-SANCAKTEPE
21 Eylül Çarşamba:
12.00 24ERZİNCAN-ADANA
14.30 MANİSA BB-Ç. RİZE
16.30 SAMSUN -DİYARBEKİR
19.00 TRABZON -S. ARDAHAN
21.30 ADANA DEMİR-ERZURUM
22 Eylül Perşembe:
12.00 EYÜP -GAZİANTEP
14.00 BAYRAMPAŞA-BURSA
16.30 SİVAS-TİRE 1922
19.00 GAZİANTEP BB-DÜZCE
21.30 GÖZTEPE-KÜTAHYA
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