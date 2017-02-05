 ''Benim için nimet'' – Fotomaç – 05 Şubat 2017
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    05 Şubat 2017, Pazar
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    ''Benim için nimet''

    ''Benim için nimet''

    ailesine katıldığım için çok mutluyum. Önemli bir fırsat yakaladım. Yeni takım arkadaşlarımla yeni meydan okumalar için tüm gücümle mücadele edeceğim”

    Bordo-mavili takımın ara transfer döneminde Akhisar Belediyespor'dan kadrosuna kattığı hırs küpü. Antrenmanlardaki çalışma temposu ve yaptığı gol vuruşlarıyla dikkat çeken Kolombiyalı forvet, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında 11 Şubat Cumartesi günü deplasmanda oynanacak Osmanlıspor maçını iple çekiyor. 'da futbol oynamanın kendisi için bir nimet olduğunu belirten Rodallega, camianın ve taraftarların kendisinden çok şey beklediğinin farkında olduğunu vurguladı. Akhisar Belediyespor'a her zaman minnettar olacağını ama artık yeni bir takım için vargücüyle savaşacağını belirten golcü oyuncu şöyle devam etti:

    ÖNEMLİ BİR FIRSAT YAKALADIM
    "Trabzonspor'da oynamak benim için gerçekten de bir nimet. Trabzonspor ailesine katıldığım için çok mutluyum. Önemli bir fırsat yakaladım. Yeni arkadaşlarımla yeni meydan okumalar için tüm gücümle mücadele edeceğim. Hocamızla ve arkadaşlarımla birlikte takıma neşe getireceğimize inanıyorum. Trabzonspor'u hedefe taşımak için çok çalışacağım. Geç de olsa burada olmak güzel. Bana güvenenleri mahcup etmeyeceğim. Transferimin gerçekleşmesinin üstünden kısa bir zaman geçmesine rağmen taraftarlarımız beni sahiplendi. Ben de bu ilgiye atacağım gollerle cevap vereceğim. Şans bulursam golümü atacağım."

    ERSUN YANAL KİMİ OYNATACAK!
    Rodallega, Senegalli forvet N'Doye ile rekabete girecek. Son 3 haftadır kazanan takımın kadrosunda değişiklik yapmayan ve aynı ilk on bir ile sahaya çıkan Ersun Yanal, Osmanlıspor maçında N'Doye ve Rodellega arasında tercih yapacak olmanın sıkıntısını yaşasa da rekabetin tavan yapmasından dolayı oldukça memnun.

    ÇOK GOL ATACAK
    Teknik direktör Ersun Yanal, Rodallega'nın Trabzonspor'a önemli katkı yapacağına inanıyor. Tecrübeli hocanın, "Keşke sezon başında aramıza katılsaydı. Onun bize önemli katkısı olacak ve çok gol atacak" dediği öğrenildi. Yanal, Mas için de övgü dolu sözler kullandığı ve "Uyum sağladığında herkese parmak ısırtacak" yorumunu yaptı.
    1. 05 Şubat 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 23:18
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