İbrahim Hacıosmanoğlu: Şampiyonluklar bile değişebilir!

Giriş Tarihi: 02 Kasım 2026 21:19

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, A Spor'da katıldığı canlı yayında gündeme dair açıklamalarda bulundu. Futbolda bahis soruşturmasına dair de konuşan Hacıosmanoğlu, "Çok enteresan bir şey söyleyeceğim. Kendi takımı 1-0 öndeyken rakip takımın galibiyetine bahis oynamış. 5 bin lira oynamış. 16 bin lira kazanmış. Bu yönetici Süper Lig'den biri" şeklinde konuştu. Hacıosmanoğlu ayrıca "Bahis konusu sahaya yansırsa şampiyonluklar bile değişir" dedi.